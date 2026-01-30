أسعار الحديد والأسمنت اليوم الجمعة بمصر تشهد تراجعًا لافتًا وتحركات سعرية جديدة

يواصل المواطنون والمستثمرون متابعة تطورات أسعار مواد البناء بشكل يومي، لما لها من تأثير مباشر على تكلفة المشروعات السكنية والإنشائية، وفي هذا السياق يرصد التقرير أحدث أسعار الحديد والأسمنت والجبس في الأسواق المصرية، بعد موجة تراجع ملحوظة أعقبتها تحركات سعرية متباينة بين الارتفاع والاستقرار، وسط تساؤلات حول اتجاه السوق خلال الفترة المقبلة.

تراجع أسعار الحديد بعد فك الارتباط بالدولار

شهدت أسعار الحديد في السوق المحلية انخفاضات قوية مقارنة بالفترات السابقة، مدفوعة بتحسن السيولة وتراجع سعر الدولار في السوق الموازية، إلى جانب انخفاض أسعار خام البيليت عالميًا.

وأكدت مصادر بسوق مواد البناء أن الأسعار الحالية تقل كثيرًا عن الذروة التي سجلها الحديد خلال الشهور الماضية، ما انعكس على حركة البيع والشراء، رغم استمرار بعض التقلبات المحدودة.

أسعار الحديد اليوم

حديد العتال: 37,500 جنيه للطن

حديد عز والدخيلة: 38,000 جنيه للطن

حديد بيانكو: 35,000 جنيه للطن

حديد الكومي: 35,000 جنيه للطن

حديد المراكبي: 37,500 جنيه للطن

تحركات محدودة في أسعار الأسمنت الرمادي والمخلوط



وعلى صعيد الأسمنت، سجلت الأسعار تراجعًا ملحوظًا خلال الأسابيع الماضية قبل أن تعاود الارتفاع الطفيف، متأثرة بعوامل العرض والطلب وتكاليف النقل، إلا أنها لا تزال دون مستوياتها القياسية السابقة.

وساهمت مبادرات خفض الأسعار في تخفيف الأعباء عن المستهلكين، وتحريك السوق نسبيًا بعد فترة من الركود.

أسعار الأسمنت اليوم

أسمنت حلوان: 3,850 جنيهًا للطن

أسمنت العربية النصر: 3,680 جنيهًا للطن

أسمنت المخصوص: 3,820 جنيهًا للطن

أسمنت المعلم: 3,650 جنيهًا للطن

أسمنت الفهد: 3,680 جنيهًا للطن

أسمنت جنوب الوادي (مخلوط): 2,930 جنيهًا

أسمنت واحة حلوان (مخلوط): 2,930 جنيهًا

استقرار الأسمنت الأبيض والمقاوم للملوحة

حافظت أسعار الأسمنت الأبيض والمقاوم للملوحة على استقرارها خلال الفترة الأخيرة دون تسجيل تحركات حادة، في ظل توازن نسبي بين العرض والطلب، خاصة أن هذا النوع يُستخدم في مشروعات محددة أقل تأثرًا بالتغيرات اليومية.

أسعار الأسمنت الأبيض والمقاوم

الأسمنت الأبيض العادي: 4,950 جنيهًا للطن

أسمنت أبيض سوبر سيناء: 4,950 جنيهًا

أسمنت أبيض رويال: 4,950 جنيهًا

أسمنت العربية المقاوم للملوحة: 3,950 جنيهًا

أسمنت السويس المقاوم للملوحة: 3,910 جنيهات

أسمنت حلوان المقاوم للملوحة: 3,900 جنيه

أسمنت المنيا المقاوم للملوحة: 3,800 جنيه

أسعار الجبس واستقرار نسبي في السوق

شهدت أسعار الجبس حالة من الاستقرار عقب موجة تذبذب محدودة، متأثرة بانخفاض نسبي في تكاليف الإنتاج والنقل، ما ساهم في تهدئة الأسعار خلال الفترة الحالية.

أسعار الجبس اليوم

جبس البلاح: 1,800 جنيه للطن

جبس السويس: 1,850 جنيهًا للطن

جبس الدولية: 1,900 جنيه للطن

- توقعات السوق خلال الفترة المقبلة

ويرى خبراء أن التراجع الأخير في أسعار الحديد والأسمنت جاء نتيجة التدخلات الحكومية، وتحسن التدفقات المالية، وانخفاض خام البيليت عالميًا، ما ساهم في تقليص حدة الارتفاعات السابقة.

ورغم استمرار بعض التذبذبات، تشير المؤشرات الحالية إلى استقرار نسبي في سوق مواد البناء خلال الفترة المقبلة، مع بقاء الأسعار مرهونة بعوامل العرض والطلب والتغيرات الاقتصادية محليًا وعالميًا، وهو ما يستدعي المتابعة المستمرة قبل اتخاذ قرارات الشراء.

