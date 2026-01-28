بكام النهاردة؟.. اسعار الحديد والأسمنت والجبس اليوم الأربعاء 28 يناير 2026

شهدت أسعار الحديد والأسمنت والجبس في الأسواق المصرية حالة من الاستقرار الملحوظ خلال تعاملات اليوم الأربعاء 28 يناير 2026، وسط ترقب من المتعاملين والمقاولين لأي تحركات جديدة قد تطرأ على السوق خلال الفترة المقبلة، في ظل ثبات نسبي لعوامل العرض والطلب.

وبحسب أحدث البيانات، سجل متوسط سعر طن حديد عز نحو 37 ألفًا و523 جنيهًا، فيما بلغ متوسط سعر الحديد الاستثماري حوالي 35 ألفًا و817 جنيهًا للطن.



أسعار الحديد اليوم في الأسواق

واصلت أسعار الحديد استقرارها لدى كبرى الشركات المنتجة، وجاءت كالتالي:

حديد بشاي: 38 ألف جنيه للطن

حديد المصريين: 37 ألفًا و500 جنيه

حديد عطية: 35 ألف جنيه

حديد المراكبي: 37 ألفًا و500 جنيه

مصر ستيل: 35 ألف جنيه

حديد سرحان: 35 ألف جنيه للطن

أسعار الأسمنت تسجل ثباتًا ملحوظًا

وفي السياق نفسه، حافظت أسعار الأسمنت على مستوياتها دون تغيير يُذكر، حيث جاءت الأسعار على النحو التالي:

أسمنت النصر: 3680 جنيهًا للطن

أسمنت حلوان: 3850 جنيهًا

أسمنت وادي النيل: 3700 جنيه

الأسمنت الرمادي: 3946 جنيهًا للطن

الأسمنت الأبيض.. أسعار مستقرة

أما الأسمنت الأبيض، فقد سجلت أسعاره استقرارًا، وجاءت كالتالي:

أسمنت الواحة الأبيض: 4950 جنيهًا

الأسمنت الأبيض العادة: 4950 جنيهًا

أسمنت سوبر سيناء: 4950 جنيهًا

أسعار بعض أنواع الأسمنت الأخرى

أسمنت الواحة: 2930 جنيهًا للطن

أسمنت أهل مصر: 3150 جنيهًا

أسعار الجبس اليوم (جنيه للطن)

جبس السويس: 580 جنيهًا

جبس جنوب سيناء: من 850 إلى 860 جنيهًا

جبس العامرية: من 650 إلى 655 جنيهًا

ملاحظة: تختلف الأسعار من محافظة لأخرى وفقًا لتكاليف النقل وظروف السوق المحلية.

أسعار الرمل والزلط

الرمل الناعم: من 95 إلى 170 جنيهًا للمتر

الرمل الأحمر العادي: 40 جنيهًا للمتر

الرمل الأحمر الخشن: 60 جنيهًا للمتر

الرمل الخشن: 100 جنيه للمتر

الزلط الكبير: 170 جنيهًا للمتر

الزلط المتوسط: 190 جنيهًا للمتر

الزلط الفينو: 220 جنيهًا للمتر

أسعار الطوب اليوم

شهدت أسعار الطوب تباينًا ملحوظًا حسب النوع والمقاسات، وجاءت على النحو التالي:

الطوب الأسمنتي المصمت (25×12.5×6 سم): 1,500 جنيه لكل ألف طوبة

الطوب الأسمنتي المفرغ (40×20×12 سم): 6,200 جنيه لكل ألف طوبة

الطوب الطفلي المثقب (25×12×6.5 سم): 1,000 جنيه لكل ألف طوبة

الطوب الرملي الوردي (25×12×6 سم): 3,135 جنيهًا لكل ألف طوبة

الطوب الرملي الخفيف (60×20×20 سم): 1,880 جنيهًا للمتر المكعب

ويأتي هذا الاستقرار في أسعار مواد البناء بالتزامن مع متابعة مستمرة من المواطنين والمستثمرين لحركة السوق، خاصة مع ارتباط أسعار الحديد والأسمنت بشكل مباشر بقطاع التشييد والبناء ومشروعات الإسكان.

