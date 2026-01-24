لو بتفكر تبني فرصتك..ننشر أسعار الحديد والأسمنت اليوم السبت 24 يناير 2026

تواصل أسعار الحديد والإسمنت والجبس جذب اهتمام كبير من المستهلكين والتجار في ظل التقلبات المتوقعة في السوق، والتي قد تؤدي إلى انخفاضات مفاجئة تؤثر على قرارات الشراء.

وعلى الرغم من أن استيراد المواد الخام يتم بالدولار، فإن انخفاض سعر الدولار قد يؤدي إلى تراجع تكاليف الإنتاج، إلا أن هذا التأثير لن يظهر فورًا بسبب المخزون الحالي، ويتطلب الأمر وقتًا حتى تنعكس هذه التغيرات على الأسعار.

كما عودكم موقع ”الموجز” نقدم لكم اليوم جدولًا محدثًا بأسعار الحديد والإسمنت والجبس في القاهرة، مع إمكانية مقارنة الأسعار والجودة بين الشركات، وجاءت الأسعار كما يلي:

أولاً: أسعار الحديد اليوم (جنيه للطن)

متوسط سعر طن الحديد الاستثماري: 35,988 جنيهًا

حديد عز: 37,099 جنيهًا

حديد المراكبي: 37,500 جنيهًا

حديد بشاي: 38,500 جنيهًا

حديد العشري: 36,200 جنيهًا

حديد المصريين: 38,000 جنيهًا

ثانيًا: أسعار الأسمنت ومواد البناء (جنيه للطن)

طن أسمنت رمادي: 3,962 جنيهًا

طن أسمنت الفهد: 3,350 جنيهًا

طن أسمنت السويس: 3,450 جنيهًا

ثالثًا: أسعار الأسمنت الأبيض (جنيه للطن)



أسمنت الواحة الأبيض: 4,950 جنيهًا

أسمنت العادة الأبيض: 4,950 جنيهًا

أسمنت سوبر سيناء الأبيض: 4,950 جنيهًا

رابعًا: أسعار الجبس اليوم (جنيه للطن)



جبس السويس: 580 جنيهًا

جبس جنوب سيناء: من 850 إلى 860 جنيهًا

جبس العامرية: من 650 إلى 655 جنيهًا

ملاحظة: تختلف الأسعار من محافظة لأخرى وفقًا لتكاليف النقل وظروف السوق المحلية.

خامسًا: أسعار الرمل والزلط

الرمل الناعم: من 95 إلى 170 جنيهًا للمتر

الرمل الأحمر العادي: 40 جنيهًا للمتر

الرمل الأحمر الخشن: 60 جنيهًا للمتر

الرمل الخشن: 100 جنيه للمتر

الزلط الكبير: 170 جنيهًا للمتر

الزلط المتوسط: 190 جنيهًا للمتر

الزلط الفينو: 220 جنيهًا للمتر

سادسًا: أسعار الطوب اليوم

شهدت أسعار الطوب تباينًا ملحوظًا حسب النوع والمقاسات، وجاءت على النحو التالي:

الطوب الأسمنتي المصمت (25×12.5×6 سم): 1,500 جنيه لكل ألف طوبة

الطوب الأسمنتي المفرغ (40×20×12 سم): 6,200 جنيه لكل ألف طوبة

الطوب الطفلي المثقب (25×12×6.5 سم): 1,000 جنيه لكل ألف طوبة

الطوب الرملي الوردي (25×12×6 سم): 3,135 جنيهًا لكل ألف طوبة

الطوب الرملي الخفيف (60×20×20 سم): 1,880 جنيهًا للمتر المكعب

توقعات السوق

ويتوقع متعاملون بسوق مواد البناء استمرار حالة التذبذب المحدود في الأسعار خلال الفترة المقبلة، بالتزامن مع ترقب تحركات أسعار الخامات عالميًا، وتكاليف الإنتاج، إلى جانب مستويات الطلب في السوق المحلية.

