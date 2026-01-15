استقرار أسعار الحديد والأسمنت اليوم الخميس 15 يناير 2026 بالأسواق

شهدت أسواق الحديد والأسمنت ومواد البناء في مصر، اليوم الخميس 15 يناير 2026، حالة من الهدوء والاستقرار النسبي في الأسعار، بعد فترة من التذبذب خلال الأشهر الماضية، وسط متابعة دقيقة من المقاولين والمستثمرين والأفراد المقبلين على البناء.

ويُعد الحديد من أهم مدخلات صناعة التشييد والبناء، حيث يؤثر أي تغير في أسعاره بشكل مباشر على تكلفة المشروعات السكنية والاستثمارية، مما يجعل متابعة الأسعار أمرًا يوميًا في السوق المحلي.

- أسعار طن الحديد اليوم الخميس 15 يناير 2026

تراوحت أسعار طن الحديد بين 33,800 و38,500 جنيهاً/للطن، حسب الشركة المنتجة ونوع الحديد، وجاءت الأسعار كالتالي:

حديد عطية: 37,060 جنيهاً/للطن

حديد الكومي: 36,120 جنيهاً/للطن

حديد مصر ستيل: 36,350 جنيهاً/للطن

حديد العشري: 33,800 جنيهاً/للطن

حديد المعادي: 37,130 جنيهاً/للطن

حديد المصريين: 36,400 جنيهاً/للطن

حديد بيانكو: 36,480 جنيهاً/للطن

حديد العتال: 35,470 جنيهاً/للطن

حديد بشاي: 38,290 جنيهاً/للطن

حديد المراكبي: 37,590 جنيهاً/للطن

حديد عز: 38,200 جنيهاً/للطن تسليم أرض المصنع

سعر الجملة الاسترشادي: 39,155 جنيهاً/للطن

سعر التجزئة: 39,575 جنيهاً/للطن

كما بلغ سعر الحديد الاستثماري نحو 36,130 جنيهاً/للطن، وهو النوع المفضل لدى العديد من شركات المقاولات لجودته العالية وقدرته على التحمل.

- أسعار الأسمنت ومواد البناء اليوم



شهدت أسعار الأسمنت استقرارًا نسبيًا، وجاءت كالتالي:



أسمنت السويس: 3,190 جنيهاً/للطن

أسمنت المخصوص: 3,170 جنيهاً/للطن

أسمنت المعلم: 3,090 جنيهاً/للطن

أسمنت بوزلاني: 3,170 جنيهاً/للطن

أسمنت بورتلاندي عادي: 3,150 جنيهاً/للطن

أسمنت مقاوم: 3,160 جنيهاً/للطن

أسمنت أبيض: 2,700 جنيهاً/للطن

أسمنت السويدي: 3,110 جنيهاً/للطن

أسمنت مصر بني سويف: 3,080 جنيهاً/للطن

أسمنت حلوان: 3,260 جنيهاً/للطن

الأسمنت الأبيض



أسمنت الواحة الأبيض: 4,950 جنيهًا للطن

أسمنت العادة الأبيض: 4,950 جنيهًا للطن

أسمنت سوبر سيناء الأبيض: 4,950 جنيهًا للطن

أسعار الجبس اليوم (جنيه للطن)

جاءت أسعار الجبس في الأسواق المحلية على النحو التالي:

جبس السويس: 580 جنيهًا

جبس جنوب سيناء: من 850 إلى 860 جنيهًا

جبس العامرية: من 650 إلى 655 جنيهًا

وقد تختلف الأسعار من محافظة لأخرى وفقًا لتكاليف النقل وظروف السوق المحلية.

أسعار الرمل والزلط



الرمل الناعم: من 95 إلى 170 جنيهًا للمتر

الرمل الأحمر العادي: 40 جنيهًا للمتر

الرمل الأحمر الخشن: 60 جنيهًا للمتر

الرمل الخشن: 100 جنيه للمتر

الزلط الكبير: 170 جنيهًا للمتر

الزلط المتوسط: 190 جنيهًا للمتر

الزلط الفينو: 220 جنيهًا للمتر

أسعار الطوب اليوم

شهدت أسعار الطوب تباينًا بحسب النوع والمقاسات، وجاءت كالتالي:

الطوب الأسمنتي المصمت (25×12.5×6 سم): 1,500 جنيه لكل ألف طوبة

الطوب الأسمنتي المفرغ (40×20×12 سم): 6,200 جنيه لكل ألف طوبة

الطوب الطفلي المثقب (25×12×6.5 سم): 1,000 جنيه لكل ألف طوبة

الطوب الرملي الوردي (25×12×6 سم): 3,135 جنيهًا لكل ألف طوبة

الطوب الرملي الخفيف (60×20×20 سم): 1,880 جنيهًا للمتر المكعب

توقعات سوق الحديد والأسمنت

يشير خبراء مواد البناء إلى أن أسعار الحديد والأسمنت مرشحة للاستقرار خلال الفترة القادمة، مع احتمالات تغيرات طفيفة صعودًا أو هبوطًا حسب حجم الطلب وتكاليف الإنتاج وأسعار الخامات عالميًا.

وينصح المتعاملون في السوق بمتابعة الأسعار بشكل دوري لاختيار أفضل توقيت للشراء وتقليل تكاليف البناء.

