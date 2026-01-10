الطن بكام؟.. ننشر اسعار الحديد والاسمنت والجبس اليوم السبت 10 يناير 2026

يحرص آلاف المواطنين يوميًا على متابعة أسعار الحديد والإسمنت والجبس، سواء لتشييد أو تجديد منازلهم، بحثًا عن أفضل الأسعار وتجنبًا لاستغلال التجار.

ومع تصاعد أهمية هذه المواد في السوق، جدولًا شاملًا بأسعار الحديد والإسمنت والجبس للمستهلك في القاهرة، يغطي جميع الشركات، مما يسهل عليكم المقارنة بين الأسعار والاختيار بناءً على السمعة والجودة، جاءت الأسعار كالتالي:

أسعار الحديد اليوم (جنيهاً/ للطن):

حديد عز: 37,506.85 جنيهًا للطن

الحديد الاستثماري: 36,028.71 جنيهًا للطن (تراجع 95 جنيهًا)

تفاوت واضح بين أسعار المصانع

اختلفت أسعار الحديد بين المصانع بحسب الفئة الإنتاجية، حيث سجلت بعض الشركات أعلى الأسعار، في مقابل طرح أنواع اقتصادية بأسعار أقل نسبيًا.

تصنيف أسعار مصانع الحديد (جنيهاً/ للطن):

الأعلى سعرًا:

حديد عطية: 38,500 جنيهًا

حديد بشاي: 38,400 جنيهًا

الفئة المتوسطة:

المصريين – العتال – المعادي: 38,000 جنيه

الأقل سعرًا:

الكومي: 36,000 جنيه

العشري: 36,200 جنيه

مصانع الدرفلة: تبدأ من 42,000 جنيهًا للطن

ملحوظة: تُضاف زيادات تتراوح بين 500 و1,000 جنيهًا للطن لدى بعض الموزعين وفقًا لمكان التسليم.

تراجع طفيف في أسعار الأسمنت الرمادي

على جانب آخر، سجلت أسعار الأسمنت الرمادي انخفاضًا جديدًا بقيمة 17 جنيهًا للطن، مع استقرار نسبي لبقية الأنواع المتداولة في السوق المحلي.

أسعار الأسمنت اليوم (جنيهاً/ للطن):

الأسمنت الرمادي: 3,925 جنيهًا للطن

أسمنت السويدي: 3,650 جنيهًا للطن

أسمنت السويس وحلوان: من 3,450 إلى 3,460 جنيهًا للطن

الأنواع الاقتصادية (الفهد – المعلم – التعمير): تبدأ من 3,340 جنيهًا للطن

الأسمنت المخلوط.. ثبات ملحوظ

حافظ الأسمنت المخلوط على استقراره، إذ بلغ سعر طن أسمنت الواحة نحو 2950 جنيهًا، فيما سجل أسمنت أهل مصر حوالي 3150 جنيهًا للطن.

أسعار الأسمنت الأبيض (جنيهاً/ للطن) :

أسمنت أبيض عادي: 1,350 – 1,450 جنيه للطن

أسمنت أبيض ممتاز: 1,450 – 1,550 جنيه للطن

أسعار الجبس في الأسواق (جنيهاً/ للطن) :

جبس السويس: 580 جنيهًا للطن.

جبس جنوب سيناء: 850 – 860 جنيهًا للطن.

جبس العامرية: 650 – 655 جنيهًا للطن.

يُذكر أن الأسعار قد تختلف بين المحافظات تبعًا لتكاليف النقل وظروف السوق المحلية.

أسعار الرمل والزلط على النحو التالي:

الرمل الناعم: 95 – 170 جنيهًا للمتر.

الرمل الأحمر العادي: 40 جنيهًا للمتر.

الرمل الأحمر الخشن: 60 جنيهًا للمتر.

الرمل الخشن: 100 جنيه للمتر.

الزلط الكبير: 170 جنيهًا للمتر.

الزلط المتوسط: 190 جنيهًا للمتر.

الزلط الفينو: 220 جنيهًا للمتر.

أسعار الطوب :

تفاوتت أسعار الطوب بحسب النوع والمقاسات:

الطوب الأسمنتي المصمت (25×12.5×6 سم): 1,500 جنيه لكل ألف طوبة.

الطوب الأسمنتي المفرغ (40×20×12 سم): 6,200 جنيه لكل ألف طوبة.

الطوب الطفلي المثقب (25×12×6.5 سم): 1,000 جنيه لكل ألف طوبة.

الطوب الرملي الوردي (25×12×6 سم): 3,135 جنيهًا لكل ألف طوبة.

الطوب الرملي الخفيف (60×20×20 سم): 1,880 جنيهًا لكل متر مكعب.

توقعات باستمرار التذبذب السعري

ويرجح متعاملون بسوق مواد البناء استمرار حالة التذبذب المحدود في الأسعار خلال الفترة المقبلة، في ظل ترقب تطورات أسعار الخامات عالميًا وتكلفة الإنتاج، إلى جانب حجم الطلب في السوق المحلية.

