حديد عز يتجاوز 37 ألف جنيه.. استقرار أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء

شهدت أسعار مواد البناء، وعلى رأسها الحديد والأسمنت، والجبس حالة من الاستقرار خلال تعاملات اليوم الأربعاء 7 يناير 2026، وذلك وفقًا للبيانات الرسمية الصادرة عن بوابة الأسعار المحلية، دون تسجيل أي زيادات جديدة مقارنة بالأيام الماضية.

حديد عز في الصدارة

واصل سعر طن حديد عز حفاظه على مستوياته المرتفعة، ليسجل نحو 37 ألفًا و315 جنيهًا للطن، ليظل الأعلى سعرًا بين شركات الحديد العاملة بالسوق المحلية.

أسعار الحديد اليوم

سجلت أسعار الحديد في الأسواق القيم التالية:

الحديد الاستثماري: نحو 35 ألفًا و899 جنيهًا للطن.

حديد مصر ستيل: 32 ألفًا و500 جنيه للطن.

حديد سرحان: حوالي 32 ألف جنيه للطن.

حديد بشاي: 33 ألفًا و700 جنيه للطن.

حديد المصريين: 33 ألفًا و500 جنيه للطن.

حديد عطية: 31 ألفًا و500 جنيه للطن.

حديد المراكبي: 33 ألف جنيه للطن.

أسعار الأسمنت اليوم

على صعيد الأسمنت، استقرت الأسعار أيضًا، حيث سجل:

أسمنت النصر: نحو 3680 جنيهًا للطن.

أسمنت حلوان: 3850 جنيهًا للطن.

أسمنت وادي النيل: 3700 جنيه للطن.

الأسمنت الرمادي: حوالي 4096 جنيهًا للطن.

الأسمنت المخلوط.. ثبات ملحوظ

حافظ الأسمنت المخلوط على استقراره، إذ بلغ سعر طن أسمنت الواحة نحو 2950 جنيهًا، فيما سجل أسمنت أهل مصر حوالي 3150 جنيهًا للطن.

أسعار الأسمنت الأبيض اليوم:

أسمنت أبيض عادي: 1,350 – 1,450 جنيه للطن

أسمنت أبيض ممتاز: 1,450 – 1,550 جنيه للطن

أسعار الجبس في الأسواق المحلية:

جبس السويس: 580 جنيهًا للطن.

جبس جنوب سيناء: 850 – 860 جنيهًا للطن.

جبس العامرية: 650 – 655 جنيهًا للطن.

يُذكر أن الأسعار قد تختلف بين المحافظات تبعًا لتكاليف النقل وظروف السوق المحلية.

أسعار الرمل والزلط على النحو التالي:

الرمل الناعم: 95 – 170 جنيهًا للمتر.

الرمل الأحمر العادي: 40 جنيهًا للمتر.

الرمل الأحمر الخشن: 60 جنيهًا للمتر.

الرمل الخشن: 100 جنيه للمتر.

الزلط الكبير: 170 جنيهًا للمتر.

الزلط المتوسط: 190 جنيهًا للمتر.

الزلط الفينو: 220 جنيهًا للمتر.

أسعار الطوب :

تفاوتت أسعار الطوب بحسب النوع والمقاسات:

الطوب الأسمنتي المصمت (25×12.5×6 سم): 1,500 جنيه لكل ألف طوبة.

الطوب الأسمنتي المفرغ (40×20×12 سم): 6,200 جنيه لكل ألف طوبة.

الطوب الطفلي المثقب (25×12×6.5 سم): 1,000 جنيه لكل ألف طوبة.

الطوب الرملي الوردي (25×12×6 سم): 3,135 جنيهًا لكل ألف طوبة.

الطوب الرملي الخفيف (60×20×20 سم): 1,880 جنيهًا لكل متر مكعب.

اقرأ أيضًا:

اليوم الخميس 18 سبتمبر 2025.. أسعار الحديد والأسمنت ومواد البناء في مصر



أسعار مواد البناء اليوم الأربعاء 17 سبتمبر 2025 .. الحديد والأسمنت والجبس