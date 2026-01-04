ثبات أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأحد 4 يناير 2026 بأسواق مواد البناء

واصلت أسعار الحديد الأسمنت ، حفاظها على مستوياتها المستقرة داخل الأسواق المحلية، اليوم الأحد 4 يناير 2026، دون تسجيل ارتفاعات أو تراجعات ملحوظة، في ظل هدوء نسبي بحركة البيع والشراء.

ويُعد الحديد والأسمنت من المواد الأساسية في قطاع التشييد والبناء، الأمر الذي يدفع شريحة واسعة من المواطنين والمقاولين إلى متابعة أسعاره يوميًا، خاصة مع اختلافها من مصنع لآخر وتأثرها بتكاليف الإنتاج وحجم الطلب في السوق.



وتراوحت أسعار طن الحديد اليوم ما بين 35 ألف جنيه و38 ألفًا و500 جنيه، وفقًا لآخر تحديثات الشركات والمصانع، مع استقرار غالبية الأصناف مقارنة بالأيام الماضية.

أسعار الحديد اليوم الأحد 4 يناير 2026

حديد عطية: 37,090 جنيهًا للطن.

حديد الكومي: 37,060 جنيهًا للطن.

حديد مصر ستيل: 36,120 جنيهًا للطن.

حديد العشري: 33,090 جنيهًا للطن.

حديد المعادي: 37,230 جنيهًا للطن.

حديد المصريين: 36,170 جنيهًا للطن.

حديد بيانكو: 36,660 جنيهًا للطن.

حديد العتال: 35,300 جنيهًا للطن.

حديد بشاي: 38,120 جنيهًا للطن.

حديد المراكبي: 37,180 جنيهًا للطن.

سعر الحديد الاستثماري

سجل سعر طن الحديد الاستثماري اليوم نحو 35,610 جنيهات، ليواصل استقراره كأحد أكثر الأنواع طلبًا في مشروعات البناء المختلفة.

سعر حديد عز اليوم

سعر المصنع للموزع: 38,200 جنيه للطن.

السعر الاسترشادي لتجار الجملة: 39,155 جنيهًا للطن.

السعر الاسترشادي لتجار التجزئة: 39,575 جنيهًا للطن.

أسعار الأسمنت اليوم الأحد 4 يناير 2026

أسمنت السويس: 3,190 جنيهًا للطن.

أسمنت المخصوص: 3,130 جنيهًا للطن.

أسمنت المعلم: 3,210 جنيهات للطن.

أسمنت بوزلاني: 3,350 جنيهًا للطن.

أسمنت بورتلاندي عادي: 3,210 جنيهات للطن.

أسمنت مقاوم: 3,190 جنيهًا للطن.

أسمنت أبيض: 2,940 جنيهًا للطن.

أسمنت السويدي: 3,180 جنيهًا للطن.

أسمنت مصر بني سويف: 3,180 جنيهًا للطن.

أسمنت حلوان: 3,250 جنيهًا للطن.

أسمنت الرمادي: 3,570 جنيهًا للطن.

أسمنت الفهد: 3,110 جنيهات للطن.

أسعار الزلط اليوم

زلط فينو: 530 جنيهًا للمتر المكعب.

زلط مخصوص: 580 جنيهًا للمتر المكعب.

زلط سن: 630 جنيهًا للمتر المكعب.

زلط عادة: 570 جنيهًا للمتر المكعب.

