استقرار أسعار مواد البناء في مصر اليوم.. الحديد يتصدر المشهد بالأسواق

تشهد أسواق مواد البناء في مصر اليوم الخميس 11 ديسمبر 2025 حالة من الاستقرار النسبي، مع تحركات طفيفة في أسعار الحديد والأسمنت والجبس والرمل والزلط، وسط فروق بسيطة بين الأسعار الرسمية بالمصانع ومستويات البيع لدى التجار. وفيما يلي رصد مفصل لأحدث المستويات السعرية وفق التقارير الاقتصادية المحلية.

أولاً: أسعار الحديد اليوم

تواصل أسعار الحديد ثباتها النسبي في السوق المحلية، مع اختلاف محدود بين المصانع والموزعين.

أسعار المصانع :

بلغ سعر طن حديد عز نحو 38,200 جنيه، في حين سجل بشاي 41,000 جنيه. وحقق حديد المصريين 38,000 جنيه، بينما استقر الجارحي عند 36,000 جنيه.

أسعار السوق المحلية

بلغ سعر طن عز/الدخيلة نحو 38,100 جنيه، وسعر المصريين 36,500 جنيه، فيما حافظ الجارحي على مستوى 36,000 جنيه.

(قد تختلف الأسعار بحسب تكلفة النقل والهامش التجاري.)

- ثانياً: أسعار الأسمنت بأنواعه

الأسمنت البورتلاندي العادي

سجلت أسعار الأسمنت الرمادي اليوم مستويات تتراوح بين

3,550 و4,110 جنيه للطن، بمتوسط يبلغ نحو 3,787 جنيه.

أبرز الأسعار:

أسمنت حلوان: 3,900 جنيه

أسمنت العربية للنصر: 3,800 جنيه

أسمنت المعلم: 3,730 جنيه

أسمنت السهم: 3,750 جنيه

أسمنت الفهد: 3,720 جنيه

ومن أسعار المصانع المعلنة سابقًا: الرمادي 3,896 جنيه، السويدي 3,650، السويس 3,450، حلوان 3,460، الفهد 3,600، العسكري 3,500 جنيه للطن.

الأسمنت الأبيض

يحافظ الأسمنت الأبيض على صدارته كأعلى سعرًا ضمن مواد البناء، حيث تتراوح أسعاره بين

4,600 و5,100 جنيه للطن بمتوسط 4,912 جنيه.

ومن أبرز الأسعار:

سوبر سيناء الأبيض: 4,950 جنيه

رويال الأبيض: 4,950 جنيه

- ثالثاً: أسعار الجبس

تشهد أسعار الجبس استقرارًا ملحوظًا داخل السوق، إذ تراوحت بين

1,300 و1,580 جنيهًا للطن بمتوسط يقارب 1,487 جنيه.

ومن الأمثلة على الأسعار:

جبس مصر سيناء: 1,550 جنيه للطن

جبس الدولية: 1,500 جنيه للطن

- رابعاً: أسعار الرمل والزلط

تعتمد أسعار الرمل والزلط على تكلفة النقل وموقع المنطقة، واستقرت اليوم عند المستويات التالية:

الرمل (للمتر المكعب):

الرمل الناعم: 160 جنيهًا

الرمل الخشن: 180 جنيهًا

الزلط (للمتر المكعب):

الزلط الكبير: 405–430 جنيهًا

الزلط الصغير: 380–400 جنيهًا

- خامساً: أسعار الطوب

الطوب الأحمر الطفلي المثقّب:

يتراوح سعر الألف طوبة بين 950 و1,200 جنيه وفقًا للمقاس وجودة التصنيع.

