siteName
رئيس التحرير
ياسر بركات
رئيس التحرير
ياسر بركات
ads
ads
ads

الأخبار

أمطار خفيفة بالقاهرة اليوم الخميس وتحسن تدريجي في الأحوال الجوية نهاية الأسبوع

أحوال الطقس
أحوال الطقس

توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن تشهد القاهرة الكبرى اليوم الخميس 11 ديسمبر 2025 ، سقوط أمطار خفيفة على فترات متقطعة، بالتزامن مع انخفاض درجات الحرارة وزيادة نشاط الرياح.

وأشارت الهيئة إلى أن التحسن التدريجي بالأحوال الجوية سيبدأ اعتبارًا من مساء السبت، حيث تنحسر فرص الأمطار وترتفع درجات الحرارة قليلًا نهارًا، مع بقاء الأجواء باردة ليلًا.

لا يفوتك

طقس خريفي مستقر نسبيًا اليوم مع شبورة كثيفة وفرص أمطار شمالية

طقس دافئ نهارًا وشبورة خطرة فجرًا اليوم مع فرصة رذاذ محدود محليًا

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 11 ديسمبر 2025

تشهد كاترين 13 – 2، الطور 22 – 12، طابا 19 – 13، شرم الشيخ 24 – 15، رأس غارب 21 – 14، الغردقة 22 – 12، سفاجا 22 – 14، مرسى علم 23 – 15، شلاتين 27 – 20، حلايب 25 – 21، أبو رماد 27 – 19، رأس حدربة 25 – 21، الفيوم 19 – 13، بني سويف 19 – 12، المنيا 21 – 8، أسيوط 20 – 9، سوهاج 21 – 10، قنا 23 – 8، الأقصر 22 – 8، أسوان 22 – 11، الوادي الجديد 24 – 7، أبو سمبل 23 – 12، القاهرة 19 – 13، 6 أكتوبر 20 – 11، بنها 19 – 12، دمنهور 18 – 12، وادي النطرون 19 – 13، كفر الشيخ 18 – 12، المنصورة 18 – 12، الزقازيق 19 – 13، شبين الكوم 18 – 12، طنطا 18 – 12، دمياط 21 – 15، بورسعيد 20 – 14، الإسماعيلية 21 – 11، السويس 21 – 12، العريش 22 – 11، رفح 21 – 13، رأس سدر 21 – 12، ونخل 19 – 3.

- نصائح هامة من الأرصاد للمواطنين

1. تجنّب الوقوف تحت الأشجار العالية واللوحات الإعلانية.

2. عدم ملامسة أعمدة الإنارة نهائيًا.

3. الابتعاد عن النوافذ الزجاجية والأبواب المعدنية أثناء العواصف الرعدية.

4. القيادة بحذر خلال الأمطار، مع تخفيف السرعة وتشغيل الكشافات وترك مسافات أمان كافية.

5. يفضل التواجد داخل المباني السكنية أثناء سقوط الأمطار.

اقرأ أيضًا: 

طقس الخميس.. تقلبات مفاجئة وأمطار خفيفة والعظمى في القاهرة 28 درجة
 

تطورات حالة الطقس في مصر.. ارتفاع مؤقت بالحرارة وتحذيرات من الأرصاد للمواطنين

 

لا يفوتك

الأرصاد تحذر: أمطار رعدية ورياح قوية على 7 محافظات اليوم

طقس الغد في مصر.. انخفاض ملحوظ بالحرارة ورياح نشطة في عدة مناطق

تقلبات جوية لمدة أسبوع.. خريطة طقس مصر حتى 1 ديسمبر

الأرصاد تحذر من طقس متقلب وانخفاض درجات الحرارة اليوم وحتى نهاية الأسبوع
تم نسخ الرابط