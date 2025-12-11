أمطار خفيفة بالقاهرة اليوم الخميس وتحسن تدريجي في الأحوال الجوية نهاية الأسبوع

توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن تشهد القاهرة الكبرى اليوم الخميس 11 ديسمبر 2025 ، سقوط أمطار خفيفة على فترات متقطعة، بالتزامن مع انخفاض درجات الحرارة وزيادة نشاط الرياح.

وأشارت الهيئة إلى أن التحسن التدريجي بالأحوال الجوية سيبدأ اعتبارًا من مساء السبت، حيث تنحسر فرص الأمطار وترتفع درجات الحرارة قليلًا نهارًا، مع بقاء الأجواء باردة ليلًا.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 11 ديسمبر 2025

تشهد كاترين 13 – 2، الطور 22 – 12، طابا 19 – 13، شرم الشيخ 24 – 15، رأس غارب 21 – 14، الغردقة 22 – 12، سفاجا 22 – 14، مرسى علم 23 – 15، شلاتين 27 – 20، حلايب 25 – 21، أبو رماد 27 – 19، رأس حدربة 25 – 21، الفيوم 19 – 13، بني سويف 19 – 12، المنيا 21 – 8، أسيوط 20 – 9، سوهاج 21 – 10، قنا 23 – 8، الأقصر 22 – 8، أسوان 22 – 11، الوادي الجديد 24 – 7، أبو سمبل 23 – 12، القاهرة 19 – 13، 6 أكتوبر 20 – 11، بنها 19 – 12، دمنهور 18 – 12، وادي النطرون 19 – 13، كفر الشيخ 18 – 12، المنصورة 18 – 12، الزقازيق 19 – 13، شبين الكوم 18 – 12، طنطا 18 – 12، دمياط 21 – 15، بورسعيد 20 – 14، الإسماعيلية 21 – 11، السويس 21 – 12، العريش 22 – 11، رفح 21 – 13، رأس سدر 21 – 12، ونخل 19 – 3.

- نصائح هامة من الأرصاد للمواطنين

1. تجنّب الوقوف تحت الأشجار العالية واللوحات الإعلانية.

2. عدم ملامسة أعمدة الإنارة نهائيًا.

3. الابتعاد عن النوافذ الزجاجية والأبواب المعدنية أثناء العواصف الرعدية.

4. القيادة بحذر خلال الأمطار، مع تخفيف السرعة وتشغيل الكشافات وترك مسافات أمان كافية.

5. يفضل التواجد داخل المباني السكنية أثناء سقوط الأمطار.

