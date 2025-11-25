الأرصاد تحذر من طقس متقلب وانخفاض درجات الحرارة اليوم وحتى نهاية الأسبوع

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن توقعاتها لحالة الطقس خلال الفترة من الثلاثاء 25 نوفمبر وحتى السبت 29 نوفمبر 2025، مشيرة إلى انخفاض ملموس في درجات الحرارة على معظم الأنحاء، وسط أجواء خريفية معتدلة نهارًا وباردة ليلًا، مع ارتفاع محدود على مناطق جنوب الصعيد.

- درجات حرارة متفاوتة بين الشمال والجنوب

السواحل الشمالية: 23 – 25 درجة

القاهرة الكبرى والوجه البحري: 24 – 27 درجة

جنوب البلاد: تصل حتى 32 درجة

ويعكس هذا التباين الفارق الكبير بين حرارة النهار وبرودة الصباح الباكر.

- شبورة مائية كثيفة تؤثر على الرؤية الصباحية

تتكون شبورة مائية كثيفة يوميًا من الساعة 2 فجرًا حتى 10 صباحًا على طرق:

القاهرة الكبرى – مدن القناة – الوجه البحري – شمال الصعيد – سيناء، ما يستدعي القيادة بحذر لتجنب الحوادث.

- فرص أمطار متفاوتة على شمال البلاد وسيناء

تتوقع الهيئة هطول أمطار متفاوتة الشدة على مناطق السواحل الشمالية، شمال سيناء، ومحافظة البحر الأحمر، وتمتد الأمطار الخفيفة والمتوسطة بشكل متقطع حتى 29 نوفمبر لتشمل مناطق أخرى في الوجه البحري والقاهرة الكبرى وسيناء.

- نشاط الرياح يزيد الإحساس بالبرودة

تشهد مناطق القاهرة الكبرى، الوجه البحري، السواحل الشرقية، سيناء، وجنوب البلاد نشاطًا ملحوظًا للرياح، مما يزيد الإحساس بانخفاض درجات الحرارة، خاصة خلال الصباح والمساء.

- نصائح هامة من الأرصاد للمواطنين

1. تجنّب الوقوف تحت الأشجار العالية واللوحات الإعلانية.

2. عدم ملامسة أعمدة الإنارة نهائيًا.

3. الابتعاد عن النوافذ الزجاجية والأبواب المعدنية أثناء العواصف الرعدية.

4. القيادة بحذر خلال الأمطار، مع تخفيف السرعة وتشغيل الكشافات وترك مسافات أمان كافية.

5. يفضل التواجد داخل المباني السكنية أثناء سقوط الأمطار.

