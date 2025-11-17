تقرير الطقس غدًا.. أجواء خريفية معتدلة وتحسن ملحوظ في درجات الحرارة

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن تشهد البلاد غدًا الثلاثاء طقسًا خريفيًا مستقرًا يميل للاعتدال نهارًا على أغلب المناطق، مع أجواء مائلة للبرودة ليلًا وفي الساعات الأولى من الصباح، وسط تحذيرات من انخفاض درجات الحرارة على بعض الأنحاء، ويرصد الموجز التفاصيل.

طقس معتدل على القاهرة والشمال

تشير بيانات الأرصاد إلى أن القاهرة الكبرى والوجه البحري سيشهدان طقسًا معتدل الحرارة نهارًا، مع أجواء لطيفة تمتد حتى شمال الصعيد.

ومن المتوقع أن تكون السواحل الشمالية الغربية أقل حرارة، بينما تسود أجواء مائلة للحرارة على مناطق من شبه جزيرة سيناء.

ارتفاع نسبي في الجنوب وأجواء حارة

جنوب الصعيد وجنوب سيناء يظلان الأكثر حرارة على مستوى الجمهورية؛ حيث تتراوح درجات الحرارة العظمى بين أواخر العشرينيات وبداية الثلاثينيات، مع انحصار فترات السخونة خلال ساعات الظهيرة فقط، تليها أجواء أكثر اعتدالًا مع حلول المساء.

برودة آخر الليل وتحذيرات للسائقين

تؤكد هيئة الأرصاد أن برودة الليل ستكون أكثر وضوحًا على شمال البلاد ووسط سيناء، محذرة السائقين من الشبورة الخفيفة المحتملة في ساعات الفجر الأولى، والتي قد تؤثر جزئيًا على الرؤية على الطرق السريعة والزراعية.

درجات الحرارة المتوقعة غدًا

القاهرة الكبرى

العظمى: 25 درجة

الصغرى: 17 درجة

السواحل الشمالية الغربية

العظمى: 24 درجة

الصغرى: 16 درجة

شمال الصعيد

العظمى: 25 درجة

الصغرى: 13 درجة

جنوب الصعيد

العظمى: 27 درجة

الصغرى: 16 درجة

مؤشرات عامة لحالة الطقس

أجواء خريفية مستقرة نهارًا على أغلب المناطق.

انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة ليلًا، خاصة في شمال البلاد.

فرص لتكون الشبورة الخفيفة خلال الصباح الباكر.

طقس حار نسبيًا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

بهذه التوقعات تستمر الأجواء الخريفية المعتدلة في السيطرة على معظم المحافظات، مع درجات حرارة مناسبة للأنشطة اليومية خلال النهار، وأجواء تتطلب ارتداء ملابس خفيفة ليلًا مع اقتراب ساعات الفجر.