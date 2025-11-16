الأرصاد تحذر شبورة وأمطار خفيفة وتكشف تفاصيل طقس الأحد المقبل

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن طقس الأحد 16 نوفمبر 2025 ، سيشهد أجواءً خريفية مائلة للبرودة صباحًا، معتدلة الحرارة نهارًا على أغلب المناطق، بينما تميل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، قبل أن تعود البرودة ليلًا ،وفيما يلى يعرض موقع الموجز التفاصيل.



- شبورة مائية كثيفة على الطرق من الفجر حتى الصباح

أكدت الأرصاد تكوّن شبورة مائية من الرابعة حتى التاسعة صباحًا على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى وشمال البلاد وشمال الصعيد ووسط سيناء، محذّرة من انخفاض مستوى الرؤية الأفقية بسبب كثافتها في بعض المناطق.



- رذاذ خفيف وفرص أمطار على مناطق متفرقة

أوضحت الهيئة ظهور سحب منخفضة على القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء، قد ينتج عنها رذاذ خفيف غير مؤثر.



كما توقعت أمطارًا خفيفة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، مع فرص ضعيفة لأمطار خفيفة على جنوب الوجه البحري.



- درجات الحرارة المتوقعة اليوم

القاهرة: 25° عظمى – 17° صغرى

الإسكندرية: 25° – 17°

مطروح: 24° – 16°

سوهاج: 26° – 15°

قنا: 27° – 15°

أسوان: 28° – 17°

- نصائح هامة من الأرصاد للمواطنين خلال الأمطار والعواصف

1. تجنّب الوقوف تحت الأشجار العالية واللوحات الإعلانية.



2. عدم ملامسة أعمدة الإنارة نهائيًا.



3. الابتعاد عن النوافذ الزجاجية والأبواب المعدنية أثناء العواصف الرعدية.



4. القيادة بحذر خلال الأمطار مع تخفيف السرعة وإضاءة الكشافات وترك مسافات الأمان.



5. يُفضل التواجد داخل أي مبنى سكني أثناء سقوط الأمطار.

