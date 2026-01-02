عشان تلحق الخطبة .. ننشر مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 2 يناير 2026

يحرص المسلمون على متابعة مواعيد الصلاة بدقة يوميًا عبر محرك البحث "جوجل"، لضمان الانتظام في أداء الصلوات الخمس في مواعيدها المحددة.



وذكرت الصلاة في القرآن الكريم في عدة سور، مثل سورة المؤمنون: «قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون»، وكذلك في سورة الكوثر: «فصل لربك وانحر».

في هذا السياق، يقدم موقع الموجز لقرائه خدمة نشر مواقيت الصلاة ليوم الجمعة ، حيث يعرض المواعيد في السطور التالية.



القاهرة الكبرى :

القاهرة – الجيزة – القليوبية:

الفجر 5:20 ص، الظهر 12:02 م، العصر 3:05 م، المغرب 5:36 م، العشاء 6:54 م.

الوجه البحري والساحل الشمالي:

الإسكندرية: الفجر 5:25 ص، الظهر 12:07 م، العصر 3:09 م، المغرب 5:40 م، العشاء 6:59 م

مطروح: الفجر 5:35 ص، الظهر 12:18 م، العصر 3:18 م، المغرب 5:50 م، العشاء 7:10 م.

إقليم الدلتا :

المنصورة: الفجر 5:21 ص، الظهر 12:03 م، العصر 3:06 م، المغرب 5:37 م، العشاء 6:56 م

طنطا: الفجر 5:22 ص، الظهر 12:04 م، العصر 3:07 م، المغرب 5:38 م، العشاء 6:57 م.

مدن القناة:

الإسماعيلية: الفجر 5:16 ص، الظهر 11:58 ص، العصر 3:01 م، المغرب 5:32 م، العشاء 6:50 م

شرم الشيخ: الفجر 5:10 ص، الظهر 11:52 ص، العصر 2:56 م، المغرب 5:27 م، العشاء 6:44 م.

الوجه القبلي (الصعيد)

المنيا: الفجر 5:17 ص، الظهر 11:59 ص، العصر 3:02 م، المغرب 5:33 م، العشاء 6:49 م

أسيوط: الفجر 5:16 ص، الظهر 11:58 ص، العصر 3:01 م، المغرب 5:32 م، العشاء 6:48 م

سوهاج: الفجر 5:15 ص، الظهر 11:57 ص، العصر 3:00 م، المغرب 5:31 م، العشاء 6:47 م

قنا: الفجر 5:12 ص، الظهر 11:55 ص، العصر 2:58 م، المغرب 5:29 م، العشاء 6:45 م

أسوان: الفجر 5:10 ص، الظهر 11:53 ص، العصر 2:56 م، المغرب 5:27 م، العشاء 6:42 م.

مدن البحر الأحمر

الغردقة: الفجر 5:12 ص، الظهر 11:55 ص، العصر 2:58 م، المغرب 5:29 م، العشاء 6:46 م

سفاجا: الفجر 5:13 ص، الظهر 11:56 ص، العصر 2:59 م، المغرب 5:30 م، العشاء 6:47 م

فوائد صلاة الجماعة:

تتميز صلاة الجماعة بـ27 فائدة، من أبرزها:

1. إجابة المؤذن بنية الصلاة.

2. التبكير إلى الصلاة.

3. المشي إلى المسجد بسكينة.

4. أداء تحية المسجد.

5. انتظار الجماعة.

6. صلاة الملائكة عليه واستغفارهم له.

7. حماية المصلي من الشيطان.

8. إدراك تكبيرة الإحرام.

9. تسوية الصفوف وسد الفرج.

10. تحقيق الخشوع.

11. تحسين الهيئة.

12. إحاطة الملائكة بالمصلي.

13. إظهار شعائر الإسلام.

14. إرغام الشيطان بالاجتماع على العبادة.

15. حماية المصلي من النفاق.

16. رد السلام على الإمام.

17. الاستفادة من الدعاء والذكر الجماعي.

18. تقوية الروابط بين الجيران.

19. الحصول على أجر تام.

20. مغفرة الذنوب عند التأمين مع الإمام.

21. موافقة تأمين المصلي لتأمين الملائكة.

22. حفظ الله للمصلي من النار والنفاق.

23. حماية المصلي من الشيطان.

24. النور التام يوم القيامة.

25. أجر الحج والعمرة.

26. أجر قيام الليل.

27. رضا الله ومحبة صلاة الجماعة.

