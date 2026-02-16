النماذج الاسترشادية للصف الثالث الثانوي 2026 pdf.. موعد الإتاحة ورابط التحميل

تزايد البحث من قبل الطلاب وأولياء الأمور عن النماذج الاسترشادية للصف الثالث الثانوي 2026 pdf، بالتزامن مع الاستعداد لامتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2025/2026، في إطار حرص الأسر على تدريب الطلاب على شكل الأسئلة وطبيعة الامتحانات، ويستعرض الموجز التفاصيل.

موعد إتاحة النماذج الاسترشادية للثانوية العامة 2026

أوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنه سيتم إتاحة النماذج الاسترشادية للثانوية العامة 2026 خلال الأيام القليلة المقبلة عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة، وذلك في جميع المواد الدراسية.

وأكدت الوزارة أن الهدف من طرح هذه النماذج هو:

تدريب الطلاب على شكل الأسئلة الجديدة.

التعرف على أفكار الامتحانات وطريقة توزيع الدرجات.

مساعدة الطلاب على التدرب على أساليب الإجابة النموذجية.

موعد انطلاق امتحانات الثانوية العامة 2026

ومن المقرر أن تنطلق امتحانات الثانوية العامة يوم السبت الموافق 20 يونيو 2026، وفقًا للخريطة الزمنية المعتمدة للعام الدراسي الجاري 2025/2026، والتي تم اعتمادها قبل بداية العام الدراسي.

الاستعانة بنماذج امتحانات 2025 لحين إتاحة الجديدة

وكانت وزارة التربية والتعليم قد أتاحت سابقًا نماذج امتحانات الثانوية العامة 2025 في جميع المواد، ويمكن للطلاب الاستعانة بها حاليًا للتدريب والمراجعة، إلى حين طرح النماذج الاسترشادية الجديدة الخاصة بعام 2026.

ومن المنتظر نشر رابط تحميل النماذج الاسترشادية للصف الثالث الثانوي 2026 pdf عبر الموقع الرسمي للوزارة فور إتاحتها، على أن يتمكن الطلاب من تحميلها بصيغة PDF في مختلف المواد.