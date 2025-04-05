مواقيت الصلاة اليوم السبت 5 أبريل 2025 في القاهرة والمحافظات.. لا تفوتها

مواقيت الصلاة اليوم.. الصلاة هي ثاني أركان الإسلام بعد الشهادتين، وهي أعظم عبادة يتقرب بها المسلم إلى الله عز وجل، وهي أول ما يُحاسب عليه العبد يوم القيامة؛ لذى يحرص كثير من المسلمين على البحث عن مواقيت الصلاة اليوم بشكل مستمر للحفاظ على أدائها في وقتها.

وفُرضت الصلاة على المسلمين في رحلة الإسراء والمعراج، قبل الهجرة النبوية من مكة إلى المدينة، وتحديدًا في العام العاشر من البعثة النبوية.

كانت الصلاة في البداية خمسين صلاة في اليوم، ثم خففها الله تعالى إلى خمس صلوات فقط، ولكن بأجر خمسين صلاة، رحمةً بنا، قال الله تعالى:"إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابًا موقوتًا" [النساء: 103]

مواقيت الصلاة اليوم

يستعرض الموجز في هذه السطور مواقيت الصلاة اليوم السبت 5 أبريل 2025 على النحو الآتي:

مواقيت الصلاة فى القاهرة

وقت صلاة الفجر 4:11 ص

موعد صلاة الظهر 11:58 ص

موعد صلاة العصر 30: 3 م

موعد صلاة المغرب 6:16 م

موعد صلاة العشاء 7:35 م

مواقيت الصلاة اليوم

مواقيت الصلاة في الإسكندرية

وقت صلاة الفجر 4:14 ص

موعد صلاة الظهر 12:03 م

موعد صلاة العصر 3:36 م

موعد صلاة المغرب 6:22 م

موعد صلاة العشاء 7:42 م.

مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية

وقت صلاة الفجر 4:06 ص

موعد صلاة الظهر 11:54 ص

موعد صلاة العصر 3:27 م

موعد صلاة المغرب 6:13 م

موعد صلاة العشاء 7:32 م.

مواعيد الصلاة بشرم الشيخ

وقت صلاة الفجر 4:02 ص

وقت صلاة الظهر 11:45 ص

موعد صلاة العصر 3:17 م

وقت صلاة المغرب 6:02 م

وقت صلاة العشاء 7:20 م.

مواقيت الصلاة فى أسوان

وقت صلاة الفجر 4:13 ص

موعد صلاة الظهر 11:51 ص

موعد صلاة العصر 19: 3 م

موعد صلاة المغرب 6:06 م

موعد صلاة العشاء 7:20 م

فضل الصلاة

الصلاة لها فضل عظيم ومنها أنها تمحو الذنوب والخطايا، قال النبي ﷺ:"أرأيتُم لو أنَّ نهرًا بباب أحدِكم، يغتسلُ فيه كلَّ يومٍ خمسَ مرَّاتٍ، هل يبقى من درنه شيء؟"

قالوا: لا.

قال: "فذلك مَثَلُ الصلوات الخمس، يمحو الله بهنّ الخطايا."

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