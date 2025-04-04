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رئيس التحرير
ياسر بركات
رئيس التحرير
ياسر بركات
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الأخبار

موعد أذان المغرب ومواقيت الصلاة اليوم الجمعة في كافة الأنحاء

موعد أذان المغرب
موعد أذان المغرب ومواقيت الصلاة اليوم الجمعة

تعتبر مواقيت الصلاة وموعد أذان المغرب اليوم الجمعة هي جزءًا مهمًا من الحياة اليومية للمسلمين طوال العام، حيث يتم تحديد أوقات الصلاة وذلك بناءً على مواقف الشمس في هذا اليوم، الجمعة الموافق 4 أبريل 2025، ولذلك نستعرض لكم موعد أذان المغرب في بعض من أكبر المحافظات المصرية، وهذا ما يوضحه لكم موقع الموجز فيما يلي.

مواقيت الصلاة اليوم الجمعة في محافظات مصر المختلفة

موعد أذان المغرب ومواقيت الصلاة اليوم الجمعة في القاهرة

الفجر: 04:14 صباحًا

الشروق: 05:43 صباحًا

الظهر: 11:58 صباحًا

العصر: 03:30 مساءً

المغرب: 06:14 مساءً

العشاء: 07:33 مساءً.

موعد أذان المغرب ومواقيت الصلاة اليوم الجمعة في الإسكندرية

الفجر: 04:17 صباحًا

الشروق: 05:46 صباحًا

الظهر: 12:04 مساءً

العصر: 03:36 مساءً

المغرب: 06:21 مساءً

العشاء: 07:41 مساءً.

موعد أذان المغرب ومواقيت الصلاة اليوم الجمعة 

موعد أذان المغرب ومواقيت الصلاة اليوم الجمعة في السويس

الفجر: 04:08 صباحًا

الشروق: 05:37 صباحًا

الظهر: 11:53 صباحًا

العصر: 03:25 مساءً

المغرب: 06:10 مساءً

العشاء: 07:29 مساءً.

موعد أذان المغرب ومواقيت الصلاة اليوم الجمعة في الإسماعيلية

الفجر: 04:09 صباحًا

الشروق: 05:38 صباحًا

الظهر: 11:54 صباحًا

العصر: 03:27 مساءً

المغرب: 06:11 مساءً

العشاء: 07:31 مساءً.

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الفجر: 04:13 صباحًا

الشروق: 05:42 صباحًا

الظهر: 11:52 صباحًا

العصر: 03:22 مساءً

المغرب: 06:07 مساءً

العشاء: 07:23 مساءً.

موعد أذان المغرب ومواقيت الصلاة اليوم الجمعة في أسوان

الفجر: 04:15 صباحًا

الشروق: 05:44 صباحًا

الظهر: 11:52 صباحًا

العصر: 03:19 مساءً

المغرب: 06:05 مساءً

العشاء: 07:20 مساءً.

موعد أذان المغرب اليوم الجمعة في كافة الأنحاء المختلفة

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