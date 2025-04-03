تعد مواقيت الصلاة وموعد أذان المغرب اليوم الخميس جزءًا مهمًا من الحياة اليومية للمسلمين طوال العام، حيث يتم تحديد أوقات الصلاة وذلك وفقاً لمواقف الشمس في هذا اليوم، الخميس الموافق 3 أبريل 2025.

ولذلك نستعرض لكم مواعيد أذان المغرب والعشاء في بعض من أكبر المحافظات المصرية، وهذا ما يوضحه لكم موقع الموجز فيما يلي.

موعد أذان المغرب اليوم الخميس ومواقيت الصلاة بالمحافظات

موعد أذان المغرب اليوم الخميس ومواقيت الصلاة بالمحافظات

موعد أذان المغرب ومواقيت الصلاة اليوم الخميس في القاهرة

الفجر: 04:14 صباحًا

الشروق: 05:43 صباحًا

الظهر: 11:58 صباحًا

العصر: 03:30 مساءً

المغرب: 06:14 مساءً

العشاء: 07:33 مساءً.

موعد أذان المغرب ومواقيت الصلاة اليوم الخميس في الإسكندرية

الفجر: 04:17 صباحًا

الشروق: 05:46 صباحًا

الظهر: 12:04 مساءً

العصر: 03:36 مساءً

المغرب: 06:21 مساءً

العشاء: 07:41 مساءً.

موعد أذان المغرب ومواقيت الصلاة اليوم الخميس في السويس

الفجر: 04:08 صباحًا

الشروق: 05:37 صباحًا

الظهر: 11:53 صباحًا

العصر: 03:25 مساءً

المغرب: 06:10 مساءً

العشاء: 07:29 مساءً.

موعد أذان المغرب ومواقيت الصلاة اليوم الخميس في الإسماعيلية

الفجر: 04:09 صباحًا

الشروق: 05:38 صباحًا

الظهر: 11:54 صباحًا

العصر: 03:27 مساءً

المغرب: 06:11 مساءً

العشاء: 07:31 مساءً.

مواقيت الصلاة اليوم في محافظات مصر

موعد أذان المغرب ومواقيت الصلاة اليوم الخميس في قنا

الفجر: 04:13 صباحًا

الشروق: 05:42 صباحًا

الظهر: 11:52 صباحًا

العصر: 03:22 مساءً

المغرب: 06:07 مساءً

العشاء: 07:23 مساءً.

موعد أذان المغرب ومواقيت الصلاة اليوم الخميس في أسوان

الفجر: 04:15 صباحًا

الشروق: 05:44 صباحًا

الظهر: 11:52 صباحًا

العصر: 03:19 مساءً

المغرب: 06:05 مساءً

العشاء: 07:20 مساءً.

موعد أذان المغرب في كافة الأنحاء والمحافظات المختلفة

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