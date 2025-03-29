مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر اليوم السبت في كافة الأنحاء

موعد أذان الفجر اليوم السبت الموافق 29 مارس.. حيث يرتفع البحث في هذه الأيام المباركة عبر محرك البحث «جوجل» عن مواقيت الصلاة وخاصة موعد أذان الفجر، وعدد ساعات الصيام، حيث يهتم مواطنو مصر بمعرفة موعد الأذان ومواقيت الصلاة، وذلك بالإضافة إلى وقت أذان الفجر وتحديداً اليوم السبت الموافق يوم 29 رمضان 1446 هـ، والموافق 29 مارس 2025، وبحسب إمساكية شهر رمضان المبارك الصادرة عن الهيئة المصرية العامة للمساحة، ولذلك يعرض لكم موقع الموجز فيما يلي موعد أذان الفجر اليوم السبت.

مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر اليوم السبت

أدعية الصائم وقت الإفطار

- ومن السنن المؤكدة في شهر رمضان المبارك أن يردد الصائم دعاءً حين إفطاره، ومن الأدعية التي جاءت في السنة النبوية وقت الإفطار، قال النبي ﷺ: «ذهب الظمأ وابتلت العروق، وثبت الأجر إن شاء الله» (رواه أبو داود)، وكذلك من الممكن أن يقول الصائم: «اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن تغفر لي» (رواه ابن ماجه).

- كما جاء عن النبي ﷺ دعاء آخر وهو: «اللهم لك صمت، وعلى رزقك أفطرت» (رواه أبو داود).

- اللهم أسألك أن تجعل عملنا مقبولًا، وصيامنا مرفوعًا، ودعاءنا مسموعًا، وأن تغفر لنا وتجعل قلوبنا لك ساجدة في خشوع.

- اللهم اكشف غمّتنا وفرج كرّبتنا وأغث لهفتنا وأحفظنا من شتات الأمر ومس الضر وضيق الصدر وعذاب القبر.

- اللهم أنت القريب وأنت الحبيب المجيب الذي تعلم ما نريد، ربي ارحم ضعفنا وآمن روعنا وأسعد قلوبنا.

- اللهم لك صمت، وعلى رزقك أفطرت، وبك آمنت، وعليك توكلت.

- اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي، وأهلي ومالي.

- اللهم اجعل سعينا فيه مشكورًا، وذنبي مغفورًا، وعملي مقبولًا، وعيبي مستورًا.

موعد أذان الفجر ومواقيت الصلاة في القاهرة اليوم السبت

الفجر: 4:42

الظهر: 12:05

العصر: 3:28

المغرب: 6:01

العشاء: 7:19

موعد أذان الفجر ومواقيت الصلاة في الإسكندرية اليوم السبت

الفجر: 4:46

الظهر: 12:10

العصر: 3:33

المغرب: 6:06

العشاء: 7:24

موعد أذان الفجر ومواقيت الصلاة في الإسماعيلية اليوم السبت

الفجر: 4:38

الظهر: 12:01

العصر: 3:24

المغرب: 5:57

العشاء: 7:15

موعد أذان الفجر ومواقيت الصلاة في أسوان اليوم السبت

الفجر: 4:38

الظهر: 11:58

العصر: 3:22

المغرب: 5:56

العشاء: 7:09

موعد أذان الفجر اليوم في محافظات مصر المختلفة

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