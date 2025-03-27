مواقيت أذان الفجر اليوم في مصر 27 رمضان

أهمية معرفة موعد أذان الفجر.. يُعد أذان الفجر من أهم مواقيت الصلاة في الإسلام، حيث يبدأ معه يوم المسلم بالصلاة والعبادة، كما أنه يُحدد بداية الصيام لمن يصومون النوافل أو الفريضة، ولأن توقيت الفجر يختلف من مدينة لأخرى وفقًا للموقع الجغرافي، فمن الضروري متابعة التوقيت الدقيق لضبط العبادات اليومية، ويرصد الموجز التفاصيل.

مواعيد أذان الفجر اليوم في بعض المدن المصرية

إليك مواعيد أذان الفجر اليوم في بعض المحافظات المصرية:

القاهرة: الساعة 4:24 صباحًا

الإسكندرية: الساعة 4:30 صباحًا

أسوان: الساعة 4:14 صباحًا

الأقصر: الساعة 4:19 صباحًا

شرم الشيخ: الساعة 4:10 صباحًا

أسيوط: الساعة 4:22 صباحًا

المنصورة: الساعة 4:26 صباحًا

الغردقة: الساعة 4:12 صباحًا.

كيفية معرفة وقت الفجر بدقة

لمعرفة توقيت الفجر الصحيح في مدينتك، يمكنك استخدام عدة وسائل:

1. التطبيقات الإسلامية: مثل تطبيقات "صلاتك" و"المؤذن"، التي تعرض مواعيد الصلاة حسب موقعك الجغرافي.



2. المواقع الرسمية: مثل موقع دار الإفتاء المصرية أو الهيئة العامة للمساحة.



3. التقويم الهجري: بعض التقاويم المطبوعة تحتوي على أوقات الصلاة اليومية.



4. الساعات الذكية: توفر بعض الساعات الذكية مواعيد الصلاة بشكل دقيق.

فضل صلاة الفجر وأهميتها

صلاة الفجر لها مكانة عظيمة في الإسلام، وقد وردت عدة أحاديث نبوية تبين فضلها، منها قول النبي ﷺ: "من صلى الصبح فهو في ذمة الله" (رواه مسلم)، مما يدل على أهمية المحافظة عليها.

كما أن صلاة الفجر في جماعة تعدل قيام الليل، فقد قال النبي ﷺ: "من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما قام الليل كله" (رواه مسلم).

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