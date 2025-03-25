موعد أذان الفجر اليوم الثلاثاء 25 رمضان 2025 في مختلف المحافظات

يحرص المسلمون في مختلف المحافظات المصرية على معرفة مواقيت الصلاة، خاصة أذان الفجر، لما له من أهمية في بدء يومهم بالعبادة والتقرب إلى الله، ومع اختلاف التوقيت بين المدن، يسعى الكثيرون إلى متابعة مواعيد الأذان بدقة لتنظيم أوقاتهم والاستعداد لأداء الفريضة في وقتها.



ويرصد لكم موقع الموجز في السطور التالية موعد أذان الفجر اليوم الثلاثاء 25 رمضان 2025 في مختلف محافظات ومدن مصر، حتى يتمكن الجميع من معرفة الوقت المحدد للصلاة وفقًا لموقعهم الجغرافي.

موعد أذان الفجر



موعد أذان الفجر في القاهرة:4:26 ص

موعد أذان الفجر في الإسكندرية: 4:29 ص

موعد أذان الفجر في طنطا: 4:26ص

موعد أذان الفجر في المنصورة: 4:24ص

موعد أذان الفجر في الزقازيق: 4:24 ص

موعد أذان الفجر في أسيوط: 4:29ص

موعد أذان الفجر في سوهاج: 4:27ص

موعد أذان الفجر في محافظة بني سويف

موعد أذان الفجر في بني سويف: 4:26 ص

موعد أذان الفجر في المنيا: 4:30ص

موعد أذان الفجر في قنا: 4:24ص



موعد أذان الفجر في محافظة أسوان

موعد أذان الفجر في أسوان: 4:26 ص

موعد أذان الفجر في مطروح: 4:26 ص

موعد أذان الفجر في الغردقة: 4:18 ص

موعد أذان الفجر

موعد أذان الفجر في محافظة الإسماعيلية

موعد أذان الفجر في الإسماعيلية: 4:21 ص

موعد أذان الفجر في دمياط: 4:22 ص

موعد أذان الفجر في السلوم: 4:48 ص

موعد أذان الفجر في نويبع: 4:13 ص

موعد أذان الفجر في حلايب:4:12 ص

موعد أذان الفجر في محافظة شرم الشيخ

موعد أذان الفجر في شرم الشيخ: 4:17ص

موعد أذان الفجر في الفيوم: 4:28ص

موعد أذان الفجر في محافظة كفر الشيخ

موعد أذان الفجر في كفر الشيخ: 4:26ص

موعد أذان الفجر في الحامول: 4:24 ص

موعد أذان الفجر في بلطيم: 4:24 ص

موعد أذان الفجر في طابا: 4:12ص

موعد أذان الفجر في رأس سدر: 4:20ص

موعد أذان الفجر في محافظة العريش

موعد أذان الفجر في العريش: 4:15ص

موعد أذان الفجر في دمنهور: 4:27ص

موعد أذان الفجر في إدفو: 4:24 ص

موعد أذان الفجر في إسنا: 4:25 ص

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