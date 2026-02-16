وزير الكهرباء يجتمع برؤساء شركات التوزيع لمتابعة الاستعدادات الجارية لمجابهة زيادة الاحمال وتأمين التغذية

متابعة الاستعدادات الجارية لمجابهة زيادة الاحمال وتأمين التغذية.. اجتمع الدكتور محمود عصمت ، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة ، برؤساء شركات توزيع الكهرباء ، بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة ، لمراجعة مجريات تنفيذ خطة العمل ، والمستجدات الخاصة بالاستعدادات الجارية لمجابهة زيادة الاحمال وضمان امن واستقرار الشبكة القومية للكهرباء والالتزام بمعايير الجودة فيما يتعلق بالخدمات المقدمة للمشتركين

متابعة الاستعدادات الجارية لمجابهة زيادة الاحمال وتأمين التغذية

الموجز ينقل التفاصيل، ويأتي ذلك فى اطار توجيه القيادة السياسية بالارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة واستقرار واستدامة واستمرارية التغذية الكهربائية ، وفي إطار برنامج عمل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لتنفيذ خطة دعم وتقوية شبكات توزيع الكهرباء على مستوى الجمهورية وتحسين جودة التغذية ، وفى ضوء المتابعة المستمرة ومراجعة الاستعدادات الجارية لمواجهة ارتفاع الاحمال وزيادة الاستهلاك والطلب على الطاقة خلال شهر رمضان المبارك وفصل الصيف



راجع الدكتور محمود عصمت ، بحضور المهندس جابر دسوقى رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر ، والمهندسة منى رزق رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء ، ومحمد دعبيس مساعد الوزير ، خطة العمل المشترك والتنسيق مع الأجهزة والجهات المعنية ومستجدات العمل للحد من الهدر فى التيار الكهربائي وخفض الفقد الفني والتجارى والتصدى لظاهرة التعدى على التيار الكهربائي على كافة الاستخدامات، وكذلك تحسين معدلات الاداء والحرص على تطبيق برامج الصيانة وفقا للمعايير والأكواد العالمية بجداول زمنية وتوقيتات محددة.

استعرض الدكتور محمود عصمت مجريات تنفيذ خطة الارتقاء بمعدلات أداء شركات التوزيع ، واجراءات تأمين التغذية الكهربائية على كافة الجهود وخطة عمل المركز القومي للتحكم ومركز الأزمات بالوزارة وسيناريوهات التواصل والتنسيق والربط بين أطراف منظومة الكهرباء فى أوقات الطوارئ وخلال فترات الذروة وموجات الحرارة المرتفعة وتحقيق الاستفادة القصوى من الطاقات المتجددة والمناورة بدخول وخروج الوحدات لتأمين تغذية كهربائية مستدامة، ومستقرة ومستمرة خلال فصل الصيف، وتم تناول الإجراءات التى يجرى تنفيذها لمواجهة الفقد الفنى والفقد التجارى والتصدى لظاهرة سرقة التيار الكهربائي والإجراءات التى تمت فى مواجهة سارقى الكهرباء بالتعاون والتنسيق مع شرطة الكهرباء ولجان المتابعة والمرور بالوزارة والشركة القابضة ، وكذلك نتائج الأعمال خلال الفترة الماضية لتحسين جودة واستقرار التغذية الكهربائية ، ومعدلات الفقد ومراجعة موقف تركيب العدادات الكودية والعدادات مسبقة الدفع



جانب من اجتماع وزير الكهرباء

قال الدكتور محمود عصمت إنه لا تهاون فى حق المواطن لتلقى خدمات كهربائية لائقة تتناسب وحجم التطور الذى يشهده قطاع الكهرباء والاهتمام الذى توليه الدولة للكهرباء كركيزة أساسية للتنمية المستدامة ، مؤكدا على ضرورة متابعة ما يتم تنفيذه للتأكد من وصول الخدمة طبقا لمعايير الجودة ، ومراعاة الدقة وكذلك سرعة وجودة التنفيذ وضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المحددة لتلك الخطة .



وأوضح أن شركات التوزيع هى حلقة الوصل مع المشتركين ، ومن خلالها يلمس المشترك نتائج الاعمال فى قطاعى انتاج ونقل الكهرباء ، مشدداً على اهمية صحة ودقة البيانات والقراءات ،وتكثيف الجهود فى التفتيش والمتابعة للتأكد من جودة الخدمات المقدمة ، موجهاً باتخاذ الإجراءات اللازمة فى اطار الخطة المرحلية التى يجرى العمل من خلالها لتأمين وتحسين جودة التغذية الكهربائية والاستعداد لمواجهة ارتفاع الاحمال وزيادة الاستخدامات المصاحبة لشهر رمضان المبارك ، والحفاظ على استقرار واستدامة التيار الكهربائي ، مؤكداً أن مواجهة التغيرات التى تشهدها شبكة الكهرباء خلال شهر رمضان ، قد تكون تجربة عملية لاختبار نجاح خطة العمل وما تقوم به وزارة الكهرباء وشركاتها التابعة استعدادا لفصل الصيف



جانب من اجتماع وزير الكهرباء

اشار الدكتور محمود عصمت إلى تشكيل فرق طوارئ إضافية بخلاف مجموعات العمل في كل منطقة تكون جاهزة على مدار الساعة للتدخل لتأمين التغذية الكهربائية وضمان سرعة التعامل مع أي أعطال طارئة خاصة في الأماكن المخصصة لإقامة الشعائر الدينية والمنشآت الخدمية والمناطق ذات الكثافة السكانية العالية ، مشيرا إلى تعزيز جاهزية المولدات الكهربائية المتنقلة لتوفير مصدر بديل للطاقة في الحالات الطارئة ، والمتابعة اللحظية لمنظومة الشكاوى وتلقي البلاغات على الخط الساخن 121 والمنصة الالكترونية الموحدة وسرعة الاستجابة لها والتعامل معها ومتابعتها من خلال خدمة المواطنين بالوزارة وغرفة الطوارئ بالشركة القابضة ، مؤكدا على مد ساعات العمل بمراكز خدمة المواطنين الى ساعات متأخرة خلال الشهر الكريم ، لضمان تيسير عمليات الشحن وتلبية كافة الاحتياجات ، وكذلك تم التنسيق فيما يخصّ اعمال الصيانة الدورية لضمان تقديم الخدمة بكفاءة وجودة عالية ، وضرورة الإشراف المباشر من قبل رؤساء شركات توزيع الكهرباء على مراجعة الخطوط والشبكات ، واستمرار المرور على مكونات الشبكة من قبل فرق الصيانة فى جميع الشركات على مستوى الجمهورية، والتأكد من تفقد جميع المهمات الكهربائية والأكشاك والكابلات فى نطاق شبكات التوزيع

جانب من اجتماع وزير الكهرباء

وجه الدكتور محمود عصمت ، بعدم التهاون فيما يخص ظاهرة التعدى على التيار الكهربائى وضرورة التصدي لها للحد من الفقد وضمان الاستدامة المالية واستقرار واستمرارية التيار الكهربى ، مشيرا إلى اهمية تكثيف عمل لجان الضبطية القضائية ومواصلة العمل على تركيب العدادات الكودية ، موضحا ان الوصلات الغير قانونية ينتج عنها أضرار بالغة للشبكة الكهربائية ، واهمية استمرار العمل في إدخال التكنولوجيا الحديثة وحوكمة منظومة العدادات وتطوير مراكز خدمة العملاء واستحداث العديد من الخدمات ، وكذلك الإجراءات التى تتم للتيسير على طالبى الخدمة وخاصة التوسع فى تركيب العدادات الكودية فى إطار القواعد المنظمة لذلك ، مؤكدا على التواجد الميداني والتواصل المباشر مع المشتركين

اقرأ أيضًا:

بعد التعديل الوزاري.. وزير الكهرباء: ضرورة مواجهة الفقد الفني والتجاري وخفض استهلاك الوقود بعد تجديد الثقة.. وزير الكهرباء: نستهدف التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة والربط الكهربائي