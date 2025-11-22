مواقيت الصلاة بمصر..جدول شامل لكل المحافظات اليوم السبت 22 نوفمبر 2025

مع حرص ملايين المسلمين على الالتزام بأداء الصلوات الخمس في أوقاتها المحددة، تزداد معدلات البحث اليومية عن المواقيت الدقيقة بجميع محافظات الجمهورية.

وفيما يلي يعرض “الموجز” مواقيت الصلاة ليوم السبت 22 نوفمبر 2025 وفق التقسيم الجغرافي المعتاد.

- القاهرة الكبرى

القاهرة: الفجر 5:00 ص | الظهر 11:49 ص | العصر 2:41 م | المغرب 4:59 م | العشاء 6:19 م

الجيزة: الفجر 5:00 ص | الظهر 11:49 ص | العصر 2:41 م | المغرب 5:00 م | العشاء 6:19 م

القليوبية (بنها): الفجر 4:59 ص | الظهر 11:48 ص | العصر 2:40 م | المغرب 4:59 م | العشاء 6:18 م

- الوجه البحري والساحل الشمالي

الإسكندرية: الفجر 5:05 ص | الظهر 11:54 ص | العصر 2:45 م | المغرب 5:04 م | العشاء 6:23 م

البحيرة (دمنهور): الفجر 5:03 ص | الظهر 11:52 ص | العصر 2:43 م | المغرب 5:02 م | العشاء 6:21 م

كفر الشيخ: الفجر 5:02 ص | الظهر 11:51 ص | العصر 2:42 م | المغرب 5:01 م | العشاء 6:20 م

دمياط: الفجر 5:00 ص | الظهر 11:49 ص | العصر 2:40 م | المغرب 4:58 م | العشاء 6:17 م

المنصورة: الفجر 4:59 ص | الظهر 11:48 ص | العصر 2:40 م | المغرب 4:58 م | العشاء 6:17 م

- إقليم الدلتا

الزقازيق: الفجر 4:58 ص | الظهر 11:47 ص | العصر 2:39 م | المغرب 4:57 م | العشاء 6:16 م

طنطا: الفجر 4:59 ص | الظهر 11:49 ص | العصر 2:41 م | المغرب 4:59 م | العشاء 6:18 م

شبين الكوم: الفجر 4:59 ص | الظهر 11:49 ص | العصر 2:41 م | المغرب 4:59 م | العشاء 6:18 م

- مدن القناة وسيناء

الإسماعيلية: الفجر 4:55 ص | الظهر 11:45 ص | العصر 2:37 م | المغرب 4:55 م | العشاء 6:14 م

بورسعيد: الفجر 4:56 ص | الظهر 11:46 ص | العصر 2:38 م | المغرب 4:56 م | العشاء 6:15 م

السويس: الفجر 4:56 ص | الظهر 11:46 ص | العصر 2:38 م | المغرب 4:56 م | العشاء 6:15 م

العريش: الفجر 4:52 ص | الظهر 11:42 ص | العصر 2:34 م | المغرب 4:52 م | العشاء 6:11 م

- الوجه القبلي (الصعيد)

بني سويف: الفجر 5:01 ص | الظهر 11:51 ص | العصر 2:43 م | المغرب 5:01 م | العشاء 6:20 م

المنيا: الفجر 5:03 ص | الظهر 11:53 ص | العصر 2:45 م | المغرب 5:03 م | العشاء 6:22 م

أسيوط: الفجر 5:06 ص | الظهر 11:56 ص | العصر 2:48 م | المغرب 5:06 م | العشاء 6:25 م

سوهاج: الفجر 5:07 ص | الظهر 11:57 ص | العصر 2:49 م | المغرب 5:07 م | العشاء 6:26 م

قنا: الفجر 5:10 ص | الظهر 12:00 م | العصر 2:52 م | المغرب 5:10 م | العشاء 6:29 م

الأقصر: الفجر 5:11 ص | الظهر 12:01 م | العصر 2:53 م | المغرب 5:11 م | العشاء 6:30 م

أسوان: الفجر 5:13 ص | الظهر 12:03 م | العصر 2:55 م | المغرب 5:13 م | العشاء 6:32 م

- مدن البحر الأحمر

الغردقة: الفجر 5:02 ص | الظهر 11:52 ص | العصر 2:43 م | المغرب 5:02 م | العشاء 6:20 م

القصير: الفجر 5:06 ص | الظهر 11:56 ص | العصر 2:47 م | المغرب 5:05 م | العشاء 6:24 م

مرسى علم: الفجر 5:09 ص | الظهر 11:59 ص | العصر 2:50 م | المغرب 5:08 م | العشاء 6:27 م

- حكم صلاة الجماعة

يختلف الفقهاء في حكم صلاة الجماعة بين سنة مؤكدة وفرض كفاية وفرض عين، إلا أنهم يتفقون على مكانتها العظيمة ودورها في تقوية الروابط بين المسلمين ونيل الأجر المضاعف.

- فضل صلاة الجماعة

تحمل صلاة الجماعة فضلًا كبيرًا، فقد ورد عن النبي ﷺ قوله:

«صَلاةُ الرَّجُلِ في جَماعَةٍ تَضْعُفُ على صَلاتِهِ في بَيْتِهِ وفي سُوقِهِ خَمْسًا وَعِشْرينَ ضِعْفًا».

وهي سبب لرفع الدرجات وتكفير الخطايا، وتظل الملائكة تدعو للمصلي ما دام في مصلاه.

