”بالساعة والدقيقة” .. ننشر مواعيد الصلاة اليوم الأحد 16 نوفمبر 2025

يعتمد المسلمون بشكل كبير على محركات البحث مثل "جوجل" لمعرفة مواقيت الصلاة يوميًا.

وفي هذا السياق، يقدم موقع ” الموجز” خدمة يومية للقراء بنشر مواعيد الصلاة اليوم الأحد 16 نوفمبر 2025 م، استنادًا إلى موقع الهيئة المصرية العامة للمساحة، وذلك استمرارًا لخدماته المتنوعة.

- القاهرة الكبرى

القاهرة: الفجر 4:58 ص، الظهر 11:43 ص، العصر 2:53 م، المغرب 5:10 م، العشاء 6:28 م.

الجيزة: الفجر 4:59 ص، الظهر 11:44 ص، العصر 2:53 م، المغرب 5:10 م، العشاء 6:28 م.

القليوبية: الفجر 4:58 ص، الظهر 11:43 ص، العصر 2:52 م، المغرب 5:09 م، العشاء 6:27 م.

- الوجه البحري والساحل الشمالي

الإسكندرية: 5:04 ص، 11:49 ص، 2:57 م، 5:15 م، 6:33 م.

كفر الشيخ: 5:00 ص، 11:45 ص، 2:54 م، 5:11 م، 6:29 م.

دمياط: 4:57 ص، 11:41 ص، 2:50 م، 5:08 م، 6:26 م.

المنصورة: 4:58 ص، 11:43 ص، 2:52 م، 5:10 م، 6:28 م.

دمنهور: 5:02 ص، 11:46 ص، 2:55 م، 5:13 م، 6:31 م.

- إقليم الدلتا

الزقازيق: 4:57 ص، 11:41 ص، 2:50 م، 5:08 م، 6:26 م.

طنطا: 4:59 ص، 11:44 ص، 2:53 م، 5:10 م، 6:28 م.

شبرا الخيمة/قليوب: 4:58 ص، 11:43 ص، 2:52 م، 5:09 م، 6:27 م.

- مدن القناة وسيناء

السويس: 4:54 ص، 11:39 ص، 2:48 م، 5:05 م، 6:23 م.

الإسماعيلية: 4:55 ص، 11:40 ص، 2:48 م، 5:06 م، 6:24 م.

بورسعيد: 4:56 ص، 11:41 ص، 2:49 م، 5:07 م، 6:25 م.

العريش: 4:49 ص، 11:35 ص، 2:44 م، 5:02 م، 6:20 م.

- الوجه القبلي (الصعيد)

المنيا: 5:03 ص، 11:47 ص، 2:55 م، 5:14 م، 6:32 م.

أسيوط: 5:06 ص، 11:49 ص، 2:56 م، 5:15 م، 6:33 م.

سوهاج: 5:08 ص، 11:51 ص، 2:57 م، 5:16 م، 6:34 م.

قنا: 5:10 ص، 11:54 ص، 2:59 م، 5:18 م، 6:36 م.

الأقصر: 5:11 ص، 11:55 ص، 3:00 م، 5:19 م، 6:37 م.

أسوان: 5:13 ص، 11:57 ص، 3:02 م، 5:21 م، 6:39 م.

- مدن البحر الأحمر

الغردقة: 5:02 ص، 11:44 ص، 2:51 م، 5:10 م، 6:28 م.

مرسى علم: 5:05 ص، 11:49 ص، 2:57 م، 5:15 م، 6:33 م.

شرم الشيخ: 4:56 ص، 11:39 ص، 2:47 م، 5:05 م، 6:23 م.

شروط صحة الصلاة:

- دخول الوقت: يجب أداء الصلاة في وقتها المحدد، وقضاء الفائتة فور تذكرها.

- ستر العورة: ينبغي تغطية العورة أثناء الصلاة؛ للرجل ما بين السرة والركبتين، وللمرأة كل جسدها.

- الطهارة من النجاسة: يجب أن يكون الجسم، والثوب، والمكان طاهرين.

- استقبال القبلة: التوجه نحو الكعبة المشرفة.

- النية: النية يجب أن تكون حاضرة في القلب عند بدء الصلاة.

فضل وأهمية صلاة الجماعة:

تحظى صلاة الجماعة بمكانة خاصة في الإسلام وتتمتع بفوائد جمة. وقد وردت أحاديث نبوية تشير إلى فضلها، منها قول الرسول صلى الله عليه وسلم: «صَلاةُ الرَّجُلِ في جَماعَةٍ تَضْعُفُ على صَلاتِهِ في بَيْتِهِ وفي سُوقِهِ خَمْسًا وَعِشْرينَ ضِعْفًا». صلاة الجماعة ترفع درجات المصلي وتكفر خطاياه، كما تصلي عليه الملائكة ما دام في مصلاه.

