ننشر مواقيت الصلاة ليوم السبت 15 نوفمبر 2025 في جميع محافظات مصر

يحرص العديد من المواطنين يوميًا على متابعة مواقيت الصلاة التي تتغير تدريجيًا نتيجة لحركة الشمس.

وفي هذا السياق، يعرض موقع”الموجز” مواقيت الصلاة اليوم السبت 15 نوفمبر 2025 من ،في عدد من مدن ومحافظات الجمهورية، وفقًا للهيئة المصرية للمساحة.

للحصول على مواقيت الصلاة في مدن أخرى، يمكن الرجوع إلى المصادر الرسمية للهيئة.

ـ القاهرة الكبرى

القاهرة: الفجر 4:57 ص، الظهر 11:43 ص، العصر 2:53 م، المغرب 5:11 م، العشاء 6:29 م.

الجيزة: الفجر 4:58 ص، الظهر 11:44 ص، العصر 2:53 م، المغرب 5:11 م، العشاء 6:29 م.

القليوبية (بنها): الفجر 4:57 ص، الظهر 11:43 ص، العصر 2:52 م، المغرب 5:10 م، العشاء 6:28 م.

- الوجه البحري والساحل الشمالي

الإسكندرية: الفجر 5:03 ص، الظهر 11:49 ص، العصر 2:58 م، المغرب 5:16 م، العشاء 6:34 م.

كفر الشيخ: الفجر 4:59 ص، الظهر 11:45 ص، العصر 2:54 م، المغرب 5:12 م، العشاء 6:30 م.

دمياط: الفجر 4:56 ص، الظهر 11:42 ص، العصر 2:51 م، المغرب 5:09 م، العشاء 6:27 م.



الدقهلية (المنصورة): الفجر 4:57 ص، الظهر 11:43 ص، العصر 2:52 م، المغرب 5:10 م، العشاء 6:28 م.

البحيرة (دمنهور): الفجر 5:01 ص، الظهر 11:46 ص، العصر 2:55 م، المغرب 5:13 م، العشاء 6:31 م.

- إقليم الدلتا

الشرقية (الزقازيق): الفجر 4:56 ص، الظهر 11:42 ص، العصر 2:51 م، المغرب 5:09 م، العشاء 6:27 م.

الغربية (طنطا): الفجر 4:58 ص، الظهر 11:44 ص، العصر 2:53 م، المغرب 5:11 م، العشاء 6:29 م.

القليوبية (قليوب/شبرا): الفجر 4:57 ص، الظهر 11:43 ص، العصر 2:52 م، المغرب 5:10 م، العشاء 6:28 م.

- مدن القناة وسيناء

السويس: الفجر 4:53 ص، الظهر 11:39 ص، العصر 2:48 م، المغرب 5:06 م، العشاء 6:24 م.

الإسماعيلية: الفجر 4:54 ص، الظهر 11:40 ص، العصر 2:49 م، المغرب 5:07 م، العشاء 6:25 م.

بورسعيد: الفجر 4:55 ص، الظهر 11:41 ص، العصر 2:50 م، المغرب 5:08 م، العشاء 6:26 م.

العريش: الفجر 4:49 ص، الظهر 11:35 ص، العصر 2:44 م، المغرب 5:02 م، العشاء 6:20 م.

- الوجه القبلي (الصعيد)

بني سويف: الفجر 5:00 ص، الظهر 11:45 ص، العصر 2:54 م، المغرب 5:13 م، العشاء 6:31 م.

المنيا: الفجر 5:02 ص، الظهر 11:47 ص، العصر 2:56 م، المغرب 5:15 م، العشاء 6:33 م.

أسيوط: الفجر 5:05 ص، الظهر 11:49 ص، العصر 2:57 م، المغرب 5:16 م، العشاء 6:34 م.

سوهاج: الفجر 5:07 ص، الظهر 11:51 ص، العصر 2:58 م، المغرب 5:17 م، العشاء 6:35 م.

قنا: الفجر 5:10 ص، الظهر 11:54 ص، العصر 3:00 م، المغرب 5:19 م، العشاء 6:37 م.

الأقصر: الفجر 5:11 ص، الظهر 11:55 ص، العصر 3:01 م، المغرب 5:20 م، العشاء 6:38 م.

أسوان: الفجر 5:13 ص، الظهر 11:57 ص، العصر 3:02 م، المغرب 5:22 م، العشاء 6:40 م.

- مدن البحر الأحمر

الغردقة: الفجر 5:01 ص، الظهر 11:44 ص، العصر 2:52 م، المغرب 5:11 م، العشاء 6:29 م.

مرسى علم: الفجر 5:05 ص، الظهر 11:49 ص، العصر 2:57 م، المغرب 5:15 م، العشاء 6:33 م.

شرم الشيخ: الفجر 4:55 ص، الظهر 11:40 ص، العصر 2:48 م، المغرب 5:06 م، العشاء 6:24 م.



شروط صحة الصلاة:

- دخول الوقت: يجب أداء الصلاة في وقتها المحدد، وقضاء الفائتة فور تذكرها.

- ستر العورة: ينبغي تغطية العورة أثناء الصلاة؛ للرجل ما بين السرة والركبتين، وللمرأة كل جسدها.

- الطهارة من النجاسة: يجب أن يكون الجسم، والثوب، والمكان طاهرين.

- استقبال القبلة: التوجه نحو الكعبة المشرفة.

- النية: النية يجب أن تكون حاضرة في القلب عند بدء الصلاة.

فضل وأهمية صلاة الجماعة:

تحظى صلاة الجماعة بمكانة خاصة في الإسلام وتتمتع بفوائد جمة. وقد وردت أحاديث نبوية تشير إلى فضلها، منها قول الرسول صلى الله عليه وسلم: «صَلاةُ الرَّجُلِ في جَماعَةٍ تَضْعُفُ على صَلاتِهِ في بَيْتِهِ وفي سُوقِهِ خَمْسًا وَعِشْرينَ ضِعْفًا». صلاة الجماعة ترفع درجات المصلي وتكفر خطاياه، كما تصلي عليه الملائكة ما دام في مصلاه.

