صلاتك جناتك .. ننشر مواقيت الصلاة اليوم الخميس 13 نوفمبر 2025

أصدرت الهيئة المصرية العامة للمساحة اليوم الخميس 13 نوفمبر 2025، جدولًا تفصيليًا لمواعيد الصلاة بعد تطبيق التوقيت الشتوي، ليشمل جميع المحافظات والمدن المصرية.

ويتيح الجدول للمواطنين معرفة أوقات الفجر، الظهر، العصر، المغرب، والعشاء بشكل دقيق في 79 مدينة، مما يسهم في تنظيم اليوم الديني والروتين اليومي للمسلمين.

وتشير بيانات الهيئة إلى ارتفاع البحث عبر الإنترنت عن مواعيد الصلاة اليومية، حيث يعتمد المواطنون على الموقع الرسمي للحصول على معلومات دقيقة، تفاديًا لأي فروق زمنية بين المدن والمحافظات.

يأتي ذلك ضمن حرص الجهات الرسمية على تيسير حياة المواطنين وضمان انتظام أداء الصلوات وفق أوقات دقيقة ومحدثة.

- القاهرة الكبرى

القاهرة: الفجر 4:48 ص، الظهر 11:40 ص، العصر 2:40 م، المغرب 5:01 م، العشاء 6:21 م

الجيزة: الفجر 4:48 ص، الظهر 11:40 ص، العصر 2:40 م، المغرب 5:01 م، العشاء 6:21 م

القاهرة الجديدة: الفجر 4:48 ص، الظهر 11:40 ص، العصر 2:40 م، المغرب 5:01 م، العشاء 6:21 م

- الوجه البحري والساحل الشمالي

الإسكندرية: الفجر 4:53 ص، الظهر 11:45 ص، العصر 2:42 م، المغرب 5:04 م، العشاء 6:25 م

طنطا: الفجر 4:49 ص، الظهر 11:41 ص، العصر 2:39 م، المغرب 5:01 م، العشاء 6:22 م

المنصورة: الفجر 4:48 ص، الظهر 11:40 ص، العصر 2:37 م، المغرب 4:59 م، العشاء 6:21 م

الزقازيق: الفجر 4:47 ص، الظهر 11:39 ص، العصر 2:37 م، المغرب 4:58 م، العشاء 6:20 م

- الوجه القبلي (الصعيد)

أسيوط: الفجر 4:45 ص، الظهر 11:39 ص، العصر 2:44 م، المغرب 5:05 م، العشاء 6:24 م

سوهاج: الفجر 4:43 ص، الظهر 11:37 ص، العصر 2:43 م، المغرب 5:04 م، العشاء 6:23 م

قنا: الفجر 4:38 ص، الظهر 11:33 ص، العصر 2:39 م، المغرب 5:01 م، العشاء 6:19 م

أسوان: الفجر 4:36 ص، الظهر 11:32 ص، العصر 2:41 م، المغرب 5:04 م، العشاء 6:20 م

- مدن القناة وسيناء

الإسماعيلية: الفجر 4:46 ص، الظهر 11:36 ص، العصر 2:34 م، المغرب 4:56 م، العشاء 6:17 م

السويس: الفجر 4:44 ص، الظهر 11:34 ص، العصر 2:34 م، المغرب 4:55 م، العشاء 6:15 م

بورسعيد: الفجر 4:44 ص، الظهر 11:35 ص، العصر 2:33 م، المغرب 4:54 م، العشاء 6:15 م

العريش: الفجر 4:40 ص، الظهر 11:29 ص، العصر 2:27 م، المغرب 4:48 م، العشاء 6:09 م

- مدن البحر الأحمر

الغردقة: الفجر 4:35 ص، الظهر 11:29 ص، العصر 2:33 م، المغرب 4:55 م، العشاء 6:13 م

شرم الشيخ: الفجر 4:33 ص، الظهر 11:27 ص، العصر 2:30 م، المغرب 4:52 م، العشاء 6:10 م

رأس سدر: الفجر 4:41 ص، الظهر 11:33 ص، العصر 2:34 م، المغرب 4:55 م، العشاء 6:15 م

الطور: الفجر 4:36 ص، الظهر 11:30 ص، العصر 2:33 م، المغرب 4:54 م، العشاء 6:12 م

وأكدت الهيئة استمرار تحديث جداول المواقيت يوميًا بما يتوافق مع التغيرات الفلكية ومواسم العام، مع إمكانية الاطلاع عليها إلكترونيًا عبر موقعها الرسمي أو تطبيقاتها المعتمدة.

