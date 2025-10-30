مواقيت الصلاة اليوم الخميس 30 أكتوبر 2025..موعد أذان الفجر في القاهرة والمحافظات

موعد أذان الفجر اليوم.. بداية يوم جديد مع الطاعة والسكينة

يبحث ملايين المسلمين في مصر عن موعد أذان الفجر اليوم الخميس 30 أكتوبر 2025، إذ يمثل هذا الموعد بداية يومهم بالعبادة والطاعة، ووقتًا يفيض بالرحمة والبركة، كما أنه أول أوقات الصلوات الخمس التي فرضها الله تعالى على عباده، ويرصد الموجز التفاصيل.

وتؤكد الأحاديث النبوية الشريفة على فضل الصلاة، لا سيما صلاة الفجر، التي قال عنها النبي ﷺ: «من صلى الصبح فهو في ذمة الله»، لما فيها من أجر عظيم وشرف للمؤمن.

أهمية الأذان وإحياء الشعائر الإسلامية

يُعد الأذان من أبرز مظاهر الشعائر الإسلامية، فهو إعلان بدخول وقت الصلاة ودعوة إلى عمارة بيوت الله. والأذان فرض كفاية على الرجال، إذا قام به البعض سقط الإثم عن الباقين، لما فيه من إظهار للدين وحث على الاجتماع على الطاعة.

ويُرفع الأذان خمس مرات في اليوم ليذكّر المسلمين بصلاتهم، ويجدد ارتباطهم بخالقهم، مصداقًا لقوله تعالى:

“حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ” [البقرة: 238].

مواقيت الصلاة اليوم في القاهرة والمحافظات

وفقًا للبيانات الصادرة عن الهيئة العامة للمساحة، جاءت مواقيت الصلاة اليوم الخميس 30 أكتوبر 2025 في عدد من المحافظات كما يلي:

القاهرة

الفجر: 5:40 ص

الظهر: 12:39 م

العصر: 3:46 م

المغرب: 6:09 م

العشاء: 7:28 م

الإسكندرية

الفجر: 5:45 ص

الظهر: 12:44 م

العصر: 3:50 م

المغرب: 6:13 م

العشاء: 7:33 م

أسوان

الفجر: 5:30 ص

الظهر: 12:32 م

العصر: 3:46 م

المغرب: 6:10 م

العشاء: 7:25 م

الإسماعيلية

الفجر: 5:36 ص

الظهر: 12:35 م

العصر: 3:41 م

المغرب: 6:05 م

العشاء: 7:24 م

فضل صلاة الفجر في جماعة

صلاة الفجر تُعدّ ميزان الإيمان، فمن حافظ عليها نال النور والهداية، كما قال رسول الله ﷺ:

“بَشِّرِ المَشَّائِينَ في الظُّلَمِ إلى المساجدِ بالنور التامِّ يومَ القيامة”.

ويحث العلماء على أداء الفجر في وقتها لما فيها من بركة في الرزق وصفاء للنفس، إذ تتنزل الرحمات في هذا الوقت المبارك.

تذكير روحي للمسلمين

الصلاة ليست مجرد عبادة بدنية، بل هي صلة بين العبد وربه، ترفع الدرجات وتمحو الخطايا، وقد قال النبي ﷺ لثوبان مولاه:

“عليك بكثرة السجود، فإنك لا تسجد لله سجدةً إلا رفعك الله بها درجة، وحطّ عنك بها خطيئة”.

ومع حلول فجر الخميس 30 أكتوبر 2025، يرفع المؤذنون أذانهم في مختلف مساجد مصر إيذانًا ببداية يوم جديد ملؤه الإيمان والعمل، داعين الله أن يرزق الأمة خير هذا اليوم ويصرف عنها شره.

