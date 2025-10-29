العالم يترقب افتتاح المتحف المصري الكبير.. مصر تستعد لحدث يكتب التاريخ

افتتاح المتحف المصري الكبير في الأول من نوفمبر بحضور ملوك ورؤساء من مختلف دول العالم

تتجه أنظار العالم إلى القاهرة، حيث تستعد مصر لـ افتتاح المتحف المصري الكبير يوم 1 نوفمبر 2025 في حدث يوصف بأنه أضخم احتفالية ثقافية في القرن الحادي والعشرين.

وأكد محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن الافتتاح سيشهد حضورًا غير مسبوق لقادة وزعماء العالم، بما في ذلك أكثر من 40 رئيس دولة وملك ورئيس حكومة، إلى جانب عدد كبير من الوزراء وكبار الشخصيات الدولية، ويرصد الموجز التفاصيل.

تنظيم يليق بعظمة الحضارة المصرية

وقال الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة الحياة، إن حفل افتتاح المتحف المصري الكبير سيكون على أعلى مستوى من التنظيم والاحترافية، موضحًا أن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية تتولى مهام الإعداد الكامل بالتنسيق مع أجهزة الدولة كافة،

وأضاف أن الهدف هو خروج الحدث بصورة تليق بمكانة مصر العالمية، مشيرًا إلى أن مستوى التنظيم سيتفوق على موكب المومياوات الملكية الذي أبهر العالم عام 2021.

استعدادات مكثفة في منطقة الأهرامات والمتحف

وأوضح المتحدث أن الاستعدادات تسير على قدم وساق داخل المتحف والمنطقة المحيطة به، مع تطوير محاور مرورية جديدة لتسهيل حركة الوفود الدولية والزوار.

كما تم رفع كفاءة البنية التحتية في الطرق والمداخل المؤدية إلى المتحف لتأمين انسيابية الحركة خلال الاحتفالية المنتظرة.

أكبر متحف أثري في العالم

يُعد المتحف المصري الكبير تحفة معمارية وأثرية فريدة من نوعها، إذ يعتبر أكبر متحف مخصص للحضارة المصرية القديمة في العالم.

ويقع على مقربة من أهرامات الجيزة، ويمزج بين الطابع المعماري الحديث والمضمون التاريخي العريق، ليكون نافذة حضارية تربط الماضي بالحاضر،

ويضم المتحف عشرات الآلاف من القطع الأثرية النادرة، في مقدمتها مجموعة الملك توت عنخ آمون، التي تُعرض لأول مرة كاملة في مكان واحد منذ اكتشافها.

إغلاق مؤقت استعدادًا لـ الافتتاح المتحف المصري الكبير رسميًا

وفي إطار التجهيزات النهائية، لـ افتتاح المتحف المصري الكبير أعلنت وزارة السياحة والآثار المصرية إغلاق المتحف مؤقتًا منذ 15 أكتوبر وحتى 4 نوفمبر 2025، تمهيدًا لافتتاحه الرسمي في الأول من نوفمبر.

ومن المقرر أن يتضمن الحفل عروضًا فنية عالمية تحاكي تاريخ الحضارة المصرية القديمة، إلى جانب فعاليات ثقافية وسياحية تُبرز مكانة مصر كمركز عالمي للتراث الإنساني.

حدث ينتظره الملايين

يمثل افتتاح المتحف المصري الكبير خطوة تاريخية نحو تعزيز السياحة الثقافية في مصر، ويُتوقع أن يجذب ملايين الزوار سنويًا من مختلف دول العالم.

ويؤكد الخبراء أن هذا الافتتاح سيعيد رسم خريطة السياحة العالمية، ويضع مصر في مقدمة الدول التي تحافظ على موروثها الحضاري وتقدمه للعالم بأحدث التقنيات.

