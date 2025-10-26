وزير العمل يحسم مصير إجازة 1 نوفمبر في القطاع الخاص لافتتاح المتحف المصري الكبير

1 نوفمبر إجازة رسمية.. حسم وزير العمل محمد جبران الجدل حول موعد الإجازة الرسمية المقبلة في القطاع الخاص، معلنًا أن السبت 1 نوفمبر 2025 سيكون إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين بالقطاع الخاص الخاضعين لأحكام قانون العمل رقم 14 لسنة 2025، وذلك احتفالًا بافتتاح المتحف المصري الكبير، أحد أبرز الأحداث الثقافية في تاريخ مصر الحديث.

تنسيق حكومي لمنح إجازة رسمية لكافة العاملين

وأوضح الوزير في بيان حصل الموجز على نسخة منه، أن القرار يأتي تطبيقًا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، الذي قرر منح العاملين بالوزارات والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام إجازة رسمية بهذه المناسبة القومية المهمة.

وأكد جبران أن لصاحب العمل الحق في تشغيل العامل خلال هذا اليوم عند الضرورة، بشرط أن يحصل العامل على مثلي الأجر أو يوم إجازة بديل وفقًا لأحكام القانون، بما يضمن تحقيق التوازن بين مصلحة العمل وحقوق العاملين.

تعميم الكتاب الدوري رقم (20) على مديريات العمل

وأشار الوزير إلى أن وزارة العمل أصدرت الكتاب الدوري رقم (20) لسنة 2025 الموجه إلى جميع مديريات العمل في المحافظات لتوحيد مواعيد الإجازات الرسمية بالقطاعين العام والخاص، تأكيدًا لدور الوزارة في تحقيق العدالة والمساواة بين العاملين في مختلف القطاعات.

وشدد على ضرورة التزام الإدارات والمديريات بنشر التعليمات وتنفيذها فورًا لضمان تطبيق القرار في جميع مواقع العمل والإنتاج بالمحافظات.

36.7 مليون جنيه لدعم التدريب المهني

وفي سياق متصل، أعلن مجلس إدارة صندوق تمويل التدريب والتأهيل برئاسة الوزير محمد جبران أن إجمالي ما أنفقه الصندوق خلال الفترة من يوليو حتى أكتوبر 2025 بلغ 36.7 مليون جنيه، ليصل إجمالي الإنفاق منذ تأسيس الصندوق عام 2002 إلى 362.5 مليون جنيه لدعم منظومة التدريب المهني.

وأكد المجلس استمرار دوره في تمويل المشروعات التدريبية وتطوير مراكز التدريب بالتعاون مع الشركاء المحليين والدوليين، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتأهيل الشباب وتنمية مهاراتهم بما يتواكب مع احتياجات سوق العمل المحلي والدولي.

كما ناقش المجلس عددًا من البنود التنظيمية والمالية المتعلقة بعمل الصندوق واستراتيجية تطوير أدائه خلال المرحلة المقبلة.