الجيزة تتحرك بسرعة لإنهاء مشروعات المياه والصرف الصحي في هذه المناطق

عقد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة اجتماعًا موسعًا مع مسؤولي الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، لمتابعة الموقف التنفيذي لمجموعة من المشروعات الحيوية الجاري تنفيذها داخل المحافظة، بحضور المهندس أحمد عبدالقادر رئيس الجهاز.

ويأتي الاجتماع في إطار حرص المحافظة على الإسراع في تنفيذ مشروعات المياه والصرف الصحي بمختلف الأحياء والمراكز، وتقليل الوقت المهدر في المكاتبات والإجراءات الروتينية، بما يضمن الانتهاء من الأعمال وإدخالها الخدمة في أسرع وقت ممكن، دعمًا لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتلبية احتياجاتهم اليومية.

اجتماع محافظ الجيزة

مشروعات حيوية لتحسين الخدمات داخل الجيزة

وبحسب بيان اطلع الموجز على نسخة منه، استعرض الاجتماع الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات الكبرى، منها مشروعات مرافق المنطقة الاستثمارية ومحطة مياه أبو رواش، إلى جانب توسعات محطة معالجة الصرف الصحي، ومشروع مرافق مدينة النجوم، ومشروعات الصرف الصحي في مركز أبو النمرس.

كما تمت مناقشة مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، ومحطة المعالجة الجديدة المقترحة بغرب شبرامنت، ومشروع معالجة الصرف الصحي بالمنصورية، ومحطة رفع بشتيل، وتطوير نظام المعالجة بمحطة زنين، إلى جانب مشروعات في كرداسة والبدرشين والعياط والمناطق المحاورة لمصرف الرهاوي.

توجيهات مشددة من محافظ الجيزة للإسراع بالتنفيذ

شدد المحافظ على ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المحددة، ومتابعة مواقع العمل ميدانيًا لضمان تحقيق معدلات إنجاز ملموسة على أرض الواقع، مع استمرار التنسيق بين الجهات المنفذة وشركات المرافق.

وأكد أن هذه المشروعات تأتي في إطار رفع كفاءة خدمات المياه والصرف الصحي بالمحافظة، وتلبية احتياجات المواطنين، مشيرًا إلى أن المحافظة لن تتهاون مع أي تأخير غير مبرر في التنفيذ.

مسؤولي جهاز مياه الشرب بالجيزة

تعاون وتنسيق بين الجهات التنفيذية

كما وجه المحافظ بإزالة جميع المعوقات أمام التنفيذ، وتوفير الدعم الفني والإداري اللازم لضمان الانتهاء من المشروعات وفقًا للمواصفات المطلوبة.

وحضر الاجتماع كل من إبراهيم الشهابي نائب المحافظ، ووائل شعبان رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ، والمهندس وليد عبداللطيف معاون المحافظ، والمهندس أسامة الجنزوري رئيس الإدارة المركزية لإعداد المشروعات، والمهندس هاني هاشم رئيس الإدارة المركزية بالجهاز، إلى جانب رؤساء الأحياء والمراكز والمدن ومسؤولي المديريات المعنية.