الأوراق المطلوبة للتقديم في إعارات المعلمين 2026

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن فتح باب التقديم لإعارات المعلمين للعام 2026، وسط اهتمام كبير من المدرسين لمعرفة المستندات المطلوبة والشروط الخاصة بالإعارات الخارجية، ويأتي ذلك في إطار حرص الوزارة على تنظيم الإجراءات وتيسير عملية التقديم للمعلمين الراغبين في الانتقال مؤقتًا إلى الدول الأخرى سواء العربية أو غير الناطقة بالعربية، ويرصد الموجز التفاصيل.

المستندات المطلوبة للتقديم في إعارات المعلمين 2026

يحتاج كل معلم راغب في التقديم لإعارات 2026 إلى تجهيز مجموعة من المستندات الرسمية، لضمان اكتمال ملف التقديم وفق اللوائح المعتمدة من الوزارة. وأبرز هذه المستندات:

بطاقة التقديم للاعارة: وهي البطاقة الأساسية التي تُثبت رغبة المعلم في التقديم. صورة طبق الأصل من المؤهل الدراسي: مع أي شهادة مدونة في الطلب. صورة بطاقة الرقم القومي وجواز السفر: على أن تكون سارية المفعول. صحيفة أحوال إلكترونية حديثة: تثبت الحالة الوظيفية للمعلم. إقرار القيام بالعمل أول مرة: صورة طبق الأصل. تقارير الكفاءة للعامين الأخيرين: صورة طبق الأصل لإثبات الأداء الوظيفي. قرار تغيير المسمى الوظيفي: في حال وجود أي تعديل وظيفي للمعلم. شهادة صحية: صادرة من مستشفى حكومي. شهادة التجنيد: للمعلمين الذكور. صور شخصية: عدد ثلاث صور حديثة. صحيفة حالة حديثة معتمدة ومختومة: مع دفع رسوم 200 جنيه لكل طلب للدول العربية، و400 جنيه للطلبات الموجهة للدول غير الناطقة بالعربية. قسيمة التوريد: لجميع العاملين المتقدمين، مع صورة من أمر الفعل على مستوى الإدارة، لضمان استيفاء المبلغ المطلوب لحساب المديرية.

ويجب على كل معلم التحقق من استكمال كافة المستندات المطلوبة لكل طلب، خاصة في حال تقديم أكثر من طلب لإعارة واحدة أو أكثر، لضمان قبول الطلب وعدم رفضه لأي سبب رسمي.

طريقة تقديم طلبات إعارات المعلمين 2026

وأكد قسم الإعارات الخارجية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن التقديم سيكون إلكترونيًا من خلال نظام الوزارة الرسمي، على أن يتم مراجعة كافة المستندات والتأكد من صحتها قبل اعتماد الطلب، وتتيح الوزارة أيضًا التواصل مع الإدارات التعليمية المختلفة للإجابة على أي استفسارات بشأن المستندات أو الإجراءات.

موعد غلق التقديم لإعارات 2026

حددت الوزارة الموعد النهائي لتقديم طلبات إعارات المعلمين للعام 2026 حتى يوم 20 ديسمبر 2025، مما يمنح المعلمين أكثر من شهرين لتجهيز المستندات واستكمال الإجراءات المطلوبة قبل إغلاق باب التقديم، ويُنصح المتقدمون بعدم تأجيل التقديم لضمان استيفاء جميع المستندات وتجنب أي تأخير في اعتماد طلباته



التقديم لإعارات المعلمين 2026 أصبح متاحًا رسميًا، ويتطلب استيفاء مجموعة من المستندات المهمة، بدءًا من بطاقة التقديم حتى التقارير السنوية وشهادة الحالة الصحية، الالتزام بالمواعيد والمستندات الصحيحة يضمن للمعلمين فرصة الحصول على إعارة إلى الخارج بسهولة ويسر.

