القضاء الفرنسي يصدر مذكرة توقيف ثالثة ضد بشار الأسد

أصدرت السلطات القضائية الفرنسية اليوم الخميس مذكرة توقيف ثالثة ضد الرئيس السوري السابق بشار الأسد، تتعلق بتورطه في الهجمات الكيميائية التي شهدتها سوريا عام 2013، حسب ما أفادت به وكالة "أ ف ب"، تأتي هذه الخطوة ضمن سلسلة الإجراءات القانونية الدولية التي تستهدف المسؤولين عن الانتهاكات الإنسانية خلال النزاع السوري، ويرصد الموجز التفاصيل.

مطالبة سوريا بتسليم بشار الأسد

في سياق متصل، أعلن نائب مدير إدارة روسيا وشرق أوروبا في وزارة الخارجية السورية، أشهد صليبي، أن الرئيس السوري أحمد الشرع طالب نظيره الروسي فلاديمير بوتين بحسم مسألة تسليم بشار الأسد إلى السلطات السورية، وأكد صليبي في تصريحاته للإعلام السوري أن الجانب الروسي أبدى تفهمًا واضحًا لتحقيق العدالة الانتقالية في سوريا، مشيرًا إلى أن زيارة الرئيس الشرع تهدف إلى إعادة التنسيق وتعزيز التعاون مع جميع الدول.

إعادة بلورة السياسة الخارجية السورية

وأشار صليبي إلى أن سوريا تعمل على إعادة بلورة سياستها الخارجية بما يتوافق مع مصالحها الوطنية، مع الحفاظ على علاقات متوازنة مع جميع الدول والمجتمع الدولي، وأوضح أن القيادة السياسية الجديدة تعتمد مبدأ الشفافية في إدارة الملفات الدولية، بما في ذلك التعاون مع روسيا، مع الحرص على اطلاع الشعب السوري على كل المستجدات.

وأضاف أن جميع الاتفاقيات بين دمشق وموسكو ستتم إعادة صياغتها لضمان المصلحة العليا للشعب السوري، وأن المباحثات شملت وضع آليات قانونية جديدة للتعاون بشأن الملفات العالقة والمطلوبين، إلى جانب دعم الموقف السوري في المحافل الدولية مثل مجلس الأمن والأمم المتحدة، بما يعزز حضور سوريا ويدعم مصالحها الاستراتيجية.

تفاصيل زيارة الرئيس الشرع إلى موسكو

وصل الرئيس السوري أحمد الشرع إلى العاصمة الروسية موسكو يوم الأربعاء الماضي في زيارة رسمية للقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وتركزت المباحثات على العلاقات الثنائية بين سوريا وروسيا، والمستجدات الإقليمية والدولية، إضافة إلى مناقشة الجوانب السياسية والاقتصادية وملفات إعادة الإعمار في سوريا.

يشار إلى أن الرئيس السوري السابق بشار الأسد فر إلى روسيا بعد سيطرة الفصائل المسلحة على السلطة في سوريا في ديسمبر الماضي، وهو ما جعل ملف تسليمه قضية حساسة على الصعيدين القانوني والدولي.



تأتي مذكرة التوقيف الفرنسية الثالثة ضد بشار الأسد في إطار متابعة العدالة الدولية للانتهاكات الكيميائية في سوريا عام 2013، بينما تستمر دمشق في التنسيق مع روسيا لترتيب الملفات القانونية والسياسية بما يخدم مصالحها الوطنية، زيارة الرئيس الشرع إلى موسكو تؤكد استمرار الحوار والتعاون بين سوريا وروسيا على مختلف الأصعدة.

اقرأ أيضًا:

تقارير عبرية تكشف مفاوضات سرية بين سوريا وإسرائيل حول مزارع شبعا مقابل الجولان



أبرز تصريحات وزير الخارجية الإسرائيلي حول مستقبل العلاقات مع لبنان وسوريا

