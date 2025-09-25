حكم تاريخي في فرنسا.. سجن ساركوزي 5 سنوات في قضية التمويل الليبي لحملته الانتخابية

حبس نيكولا ساركوزي.. في تطور قضائي لافت هزّ الأوساط السياسية الفرنسية، أصدرت محكمة باريس اليوم الخميس حكمًا بالسجن 5 سنوات بحق الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي، بعد إدانته في قضية التمويل غير القانوني لحملته الانتخابية عام 2007، والتي تورطت فيها أطراف ليبية، ويرصد الموجز التفاصيل.

إدانة ساركوزي بالتآمر الجنائي

قضت المحكمة بإدانة ساركوزي، البالغ من العمر 70 عامًا، بتهم التآمر الجنائي، والتستر على اختلاس أموال عامة، والتمويل غير القانوني لحملة انتخابية.

وكان الادعاء الفرنسي قد طالب في وقت سابق بعقوبة تصل إلى 7 سنوات سجنًا ضد الرئيس الأسبق، الذي تولى الحكم بين عامي 2007 و2012.

تفاصيل القضية.. أموال القذافي في حقائب

تشير التحقيقات إلى أن ساركوزي أبرم اتفاقًا ينطوي على فساد مع الحكومة الليبية خلال عهد الزعيم الراحل معمر القذافي.

وتتضمن القضية عناصر مثيرة، من بينها تورط عملاء ليبيين، وإرهابي مدان، وتجار أسلحة، فضلًا عن اتهامات بأن القذافي موّل حملة ساركوزي بملايين اليوروهات تم نقلها إلى باريس في حقائب سفر.

دفاع الرئيس الأسبق: القضية ذات دوافع سياسية

من جانبه، نفى ساركوزي مرارًا ارتكاب أي مخالفات، مؤكدًا أن القضية ملفقة ولها دوافع سياسية تهدف إلى تشويه سمعته وعرقلة مستقبله السياسي.

فضيحة تهز الحياة السياسية الفرنسية

تمثل هذه الإدانة ضربة قوية للنظام السياسي الفرنسي، وتعد سابقة نادرة في تاريخ البلاد بإدانة رئيس سابق بتهم جنائية خطيرة تتعلق بالفساد وتمويل الحملات الانتخابية بشكل غير قانوني.

خلفية القضية

بدأت المحاكمة في يناير الماضي واستمرت لعدة أشهر.

الاتهامات شملت التمويل غير المشروع والتآمر واختلاس الأموال العامة.

تعد القضية من أبرز ملفات الفساد السياسي في أوروبا خلال العقدين الأخيرين.

حكم السجن بحق ساركوزي في قضية التمويل الليبي يعيد تسليط الضوء على واحدة من أكثر القضايا تعقيدًا في السياسة الفرنسية، وسط تساؤلات حول تأثيرها على مستقبل اليمين الفرنسي والثقة العامة في الطبقة السياسية.

