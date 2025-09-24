الشرع من نيويورك: سوريا تتحول إلى فرصة للاستقرار وتطالب برفع العقوبات

في خطاب تاريخي أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، أعلن الرئيس السوري أحمد الشرع ملامح مرحلة جديدة تدخلها بلاده بعد سنوات طويلة من الصراع والحرب، مؤكدًا أن سوريا لم تعد مصدرًا للأزمات كما كانت في الماضي، بل أصبحت فرصة حقيقية لإحلال السلام والاستقرار في المنطقة، داعيًا المجتمع الدولي إلى دعم جهود دمشق ورفع العقوبات المفروضة عليها بشكل كامل، ويعرض الموجز التفاصيل

دعم القضية الفلسطينية ووقف الحرب في غزة

استهل الرئيس السوري خطابه بالتأكيد على موقف بلاده الثابت تجاه القضية الفلسطينية، مشددًا على ضرورة وقف الحرب في غزة فورًا وإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني، وأوضح أن سوريا كانت ولا تزال تقف إلى جانب الفلسطينيين في نضالهم من أجل الحرية وإقامة دولتهم المستقلة، معتبرًا أن إنهاء الحرب خطوة أساسية لتحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي.

سوريا تتحول من مصدر أزمات إلى فرصة تاريخية

وأكد الشرع أن سوريا، التي عانت لعقود من الحروب والتدخلات والصراعات الداخلية، نجحت اليوم في التحول من دولة كانت تُصدر الأزمات إلى العالم إلى نموذج يمكن أن يسهم في استقرار المنطقة، وأشار إلى أن بلاده انتصرت لأمهات الشهداء والمفقودين، ومهّدت الطريق لعودة المهجرين قسرًا إلى ديارهم، كما تمكنت من القضاء على تجارة المخدرات التي كانت تنتقل من الأراضي السورية إلى دول الجوار في فترة النظام السابق.

كما لفت الرئيس السوري أحمد الشرع إلى أن التكاتف الشعبي والإنجازات التي تحققت دفعت بعض الأطراف إلى محاولة إثارة النعرات الطائفية وإعادة البلاد إلى دوامة الاقتتال الداخلي، إلا أن وعي الشعب السوري حال دون نجاح تلك المحاولات.

العدالة الانتقالية ومحاسبة المتورطين

وفيما يتعلق بملف العدالة، أوضح الشرع أن الدولة السورية شكلت لجانًا لتقصي الحقائق، ومنحت الأمم المتحدة إذنًا كاملًا بالتحقيق في الانتهاكات التي وقعت خلال السنوات الماضية، متعهدًا بتقديم كل من تلطخت أيديهم بدماء الأبرياء إلى العدالة، كما أعلن عن تأسيس هيئة وطنية للعدالة الانتقالية وأخرى للمفقودين، في خطوة تهدف إلى ترسيخ الاستقرار والمصالحة الوطنية.

دعوة لرفع العقوبات واستعادة العلاقات الدولية

واختتم الرئيس السوري أحمد الشرع خطابه بالتأكيد على أن بلاده استعادت جزءًا كبيرًا من علاقاتها الدولية وأقامت شراكات إقليمية وعالمية جديدة، إلا أن استمرار العقوبات يعرقل مسار التعافي الاقتصادي ويقيد حرية الشعب السوري، وطالب الشرع المجتمع الدولي برفع العقوبات بشكل كامل، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة ضرورية لعودة سوريا إلى دورها الطبيعي في محيطها العربي والدولي، وتحقيق التنمية والازدهار المستدام.

بهذا الخطاب، تسعى سوريا إلى طي صفحة الحرب والصراع، والانتقال نحو مرحلة جديدة قوامها السلام، العدالة، والتنمية، في وقت تتطلع فيه أنظار العالم إلى مستقبل أكثر استقرارًا للمنطقة بأسرها.

