الرئاسة السورية: الشرع لن يحضر القمة العربية بالعراق والشيباني نائب عنه

أعلن المكتب الإعلامي للرئاسة السورية، أن الرئيس أحمد الشرع لن يشارك في أعمال القمة العربية المزمع عقدها في بغداد المزيد من التفاصيل تسردها الموجز في التقرير التالي .

الشيباني هو من سيترأس الوفد السوري المشارك بقمة العراق



وبحسب ما نقلت وسائل إعلام سورية عن الرئاسة فإن الوفد السوري إلى القمة سيكون برئاسة وزير الخارجية أسعد الشيباني حيث سيمثل سوريا في المناقشات والمباحثات التي ستجري خلال الاجتماع.

وكان الشرع قد تسلم دعوة رسمية من العراق للمشاركة في القمة العربية التي تستضيفها بغداد في إبريل الماضي.

و أكدت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" أنذاك أن الشرع "تسلم دعوة رسمية للمشاركة في القمة العربية المزمع عقدها في العاصمة العراقية بغداد، وذلك خلال إستقباله المبعوث الخاص لرئيس الوزراء العراقي، وزير الثقافة والسياحة والآثار أحمد فكاك البدراني".



وسبق للشرع أن شارك في القمة العربية الطارئة في القاهرة بشأن غزة في الرابع من مارس، للمرة الأولى منذ وصوله الى السلطة.



الشرع يستعد للقاء ترامب في السعودية

وفي سياق متصل فقد كشفت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية نقلاً عن مسؤولين سوريين قولهم إن الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع، يسعى للقاء الرئيس الأميركي دونالد ترامب، لمشاركة رؤيته لإعادة الإعمار على غرار خطة مارشال، وهي نسبة لوزير الخارجية الأميركي السابق جورج مارشال، التي عرض برنامجا لإعادة بناء أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية.



وحسب تقرير وول ستريت جورنال، فإن رؤية الشرع لإعادة الإعمار تتفوق فيها شركات أميركا والغرب على شركات الصين، حيث تسعى سوريا الجديدة لعلاقة استراتيجية قوية مع الولايات المتحدة.

وأوضح التقرير أن الشرع أوصل رسالة إلى البيت الأبيض يطلب فيها عقد اجتماع خلال زيارة ترامب لدول الخليج.

ونقلت وول ستريت جورنال عن مجلس الأمن القومي الأمريكي أن "سلوك السلطة المؤقتة في سوريا يحدد مستقبل دعمنا وإمكانية تخفيف العقوبات".

وحسب التقرير، قدمت واشنطن لحكومة الشرع قائمة شروط يجب استيفاؤها قبل النظر في أي تخفيف للعقوبات.

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