الشرع يعلن تمديد عمل لجنة تقصى الحقائق في أحداث الساحل حتى يوليو

أعلن رئيس المرحلة الإنتقالية في سوريا ، أحمد الشرع، الخميس، تمديد عمل اللجنة الوطنية للتحقيق وتقصي الحقائق في أحداث الساحل المزيد من التفاصيل تسردها الموجز في التقرير التالي .



الشرع وافق على تمديد عمل اللجنة حتى يوليو المقبل



واجتمع الشرع مع لجنة تقصي الحقائق المكلفة بالتحقيق في أحداث الساحل لعرض آخر المستجدات، وتقرر تمديد عملها لمدة 3 أشهر أخرى غير قابلة للتمديد.



وقررت الرئاسة تشكيل اللجنة الخاصة لكشف ملابسات الأحداث التي وقعت في الساحل، بعد مواجهات بين قوات الأمن ومسلحين موالين للرئيس السابق بشار الأسد، و أسفرت عن عدد من القتلى و الجرحى، وعدد أعمال العنف التي هزّت المنطقة ذات الغالبية العلوية، مارس الماضي.



تفاصيل الواقعة

وتعود تفاصيل الواقعة إلى يوم 6 مارس الماضي، حيث إقتحم مسلحون منازل وسألوا قاطنيها عما إذا كانوا علويين أو سنة، قبل قتلهم أو العفو عنهم، وفق شهادات ناجين ومنظمات حقوقية ودولية.

ووثق المسلحون أنفسهم عبر مقاطع فيديو قتلهم أشخاصا بلباس مدني عبر إطلاق الرصاص من مسافة قريبة، بعد توجيه الشتائم وضربهم.

وأرغمت أعمال العنف هذه، وهي الأسوأ منذ إطاحة الأسد في ديسمبر، أكثر من 21 ألف شخص على الفرار نحو لبنان المجاور، بحسب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.



الشرع يُحمِّل ميلشيات الأسد المسئولية

من جهته فقد حمّل الشرع الجماعات الموالية للأسد والمدعومة من الخارج على حد زعمه مسؤولية إشعال الأحداث الدامية، لكنه أقر بأن أعمال قتل إنتقامية وقعت في أعقاب ذلك.

و أتهم الشرع إحدى الوحدات العسكرية الموالية لشقيق الأسد، بالإضفة إلى ما أسماها بالقوى الأجنبية مسؤولية تصاعد أعمال العنف التي إندلعت في الأيام الماضية، مشيراً إلى أن هناك أطرافا عديدة دخلت الساحل السوري ما أسفر عن عدد من الإنتهاكات، موضحاً إن ذلك "أصبح فرصة للانتقام" من مظالم مكبوتة منذ سنوات، لكنه أضاف أن الوضع جرى إحتواؤه إلى حد كبير منذ ذلك الحين.

وتابع الشرع "سوريا نحن أكدنا أنها دولة قانون. القانون سيأخذ مجراه على الجميع".

وأضاف "نحن بالأساس خرجنا في وجه هذا النظام وما وصلنا إلى دمشق إلا نصرة للناس المظلومين... لا نقبل أن يكون هنا قطرة دم تسفك بغير وجه حق أو أن يذهب هذا الدم سدى دون محاسبة أو عقاب مهما كان حتى لو كان أقرب الناس إلينا وأبعد الناس إلينا.

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