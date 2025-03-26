لجنة تقصي الحقائق في أحداث الساحل السوري تكشف عن مفاجآت مدوية

أصدرت لجنة تقصي الحقائق في أحداث الساحل السوري تقريرها عن الأحداث التي وقعت، في منطقة الساحل السوري، والتي أسفرت عن سقوط عدد كبير من القتلي والجرحي، وينشر “الموجز” التفاصيل كاملة في التقرير التالي.

كشف المتحدث باسم لجنة تقصي الحقائق في أحداث الساحل السوري عن أنهم عاينوا 9 مسارح في مواقع الانتـ ـهاكات في الأحداث، واستمعنا لشهادات الجهات الأمنية والعسكرية والمدنية باللاذقية ، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.

أبرز ما كشفه تقرير لجنة تقصي الحقائق في أحداث الساحل السوري

وأضاف المتحدث باسم لجنة تقصي الحقائق في أحداث الساحل السوري: "دونا 95 إفادة وفق المعايير القانونية فيما يتعلق بالأحداث وتلقينا أكثر من 30 بلاغًا بشأن الأحداث، كما استمعنا لشهادات شهود عيان في 9 مواقع شهدت أعمال عنـ ـف".

سوريا

وتابعت لجنة تقصي الحقائق في أحداث الساحل السوري: "نخطط للانتقال لطرطوس وبانياس وحماة وإدلب لتقصي الحقائق، والتقينا بممثلين عن المجتمع المدني والأهلي وتعرفنا على رؤاهم ونقدر الدور المهم للجهات الإعلامية في دعم شفافية عملنا كما و نقدر دور الشهود وعائلات الضحايا في التعاون معنا ونحترم خصوصياتهم وذلك في ظل ظروف ليست مثالية ونحتاج لتعاون من الجميع للكشف عن الحقائق".

واختتمت لجنة تقصي الحقائق في أحداث الساحل السوري على لسان متحدثها، بأنه ما يزال الوقت مبكرا للإفصاح عن نتائج التحقيقات والاجتماعات مع أطراف الأمم المتحدة كانت إيجابية جدًا.

حصيلة القـ ـتلي في أحداث الساحل السوري

وبدأ التوتر يوم الخميس الموافق 7 مارس الماضي في قرية ذات غالبية علويّة في ريف محافظة اللاذقية الساحلية على خلفية توقيف قوات الأمن السوري لمطلوب، وما لبث أن تطوّر الأمر إلى اشتباكات بعد إطلاق مسـ ـلّحين علويين النار، وفق المرصد.

وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن 973 مدنيًا قُـ ـتلوا منذ 6 مارس، إثر تصاعد حدة التوتر الأمني في الساحل السوري، خاصة في مدينتي طرطوس واللاذقية، إذ اندلعت مواجهات بين قوات الأمن ومجموعات مسـ ـلحة.

ماذا قال أحمد الشرع عن تطورات الأوضاع في الساحل السوري؟

وكان الرئيس السوري أحمد الشرع قد علق علي تطورات الأوضاع في منطقة الساحل السوري، مؤكدًا أن التطورات الأخيرة في سوريا كانت متوقعة، داعيًا إلى الحفاظ على السلم الأهلي والوحدة الوطنية.

أحمد الشرع: طالما أن الثورة خرجت من المساجد فلا خوف على سوريا

وقال أحمد الشرع: "قادرون على العيش سويًا في سوريا قدر المستطاع، وطالما أن الثورة خرجت من المساجد، فلا خوف على سوريا".

أحمد الشرع

أحمد الشرع: مواجهات الساحل السوري تعد جزءً من التحديات التي تواجه سوريا

وأضاف أحمد الشرع أن ما يحدث حاليًا هو جزء من التحديات التي تواجه دولة سوريا مطمئنًا السوريين بأن سوريا تتمتع بمقومات البقاء.

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