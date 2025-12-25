خفض الفائدة 1%.. البنك المركزي المصري يتخذ قرارًا جديدًا

قرار لجنة السياسة النقدية

قررت لجنة السياسة النقدية بـ البنك المركزي المصري، خلال اجتماعها اليوم الخميس، خفض أسعار الفائدة بواقع 100 نقطة أساس، في خطوة تعكس تقييم الأوضاع الاقتصادية ومستجدات معدلات التضخم خلال الفترة الأخيرة، ويرصد الموجز التفاصيل.

تفاصيل خفض أسعار الفائدة

شمل القرار خفض سعر عائد الإيداع لليلة واحدة إلى 20.00%، وسعر عائد الإقراض لليلة واحدة إلى 21.00%، كما تم خفض سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي إلى 20.50%.

خفض سعر الائتمان والخصم

كما قررت لجنة السياسة النقدية خفض سعر الائتمان والخصم بنحو 100 نقطة أساس، ليصل إلى 20.50%، وذلك في إطار السياسة النقدية الهادفة إلى دعم الاستقرار الاقتصادي ومواجهة تطورات التضخم.

أسباب القرار وتقييم التضخم

وأوضح البنك المركزي أن القرار جاء انعكاسًا لتقييم اللجنة لآخر تطورات التضخم وتوقعاته منذ الاجتماع السابق، في ضوء البيانات الصادرة عن الجهات الرسمية ومؤشرات الأداء الاقتصادي.

معدل التضخم في مصر

وكان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء قد أعلن أن معدل التغير الشهري في الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين للحضر سجل 0.3% في نوفمبر 2025، مقابل 0.5% في نوفمبر 2024 و1.8% في أكتوبر 2025.

وعلى أساس سنوي، بلغ معدل التضخم العام للحضر 12.3% في نوفمبر 2025، مقارنة بـ12.5% في أكتوبر 2025.

التضخم الأساسي

من جانبه، كشف البنك المركزي المصري أن معدل التغير الشهري في الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين سجل 0.8% في نوفمبر 2025، مقابل 0.4% في نوفمبر 2024 و2.0% في أكتوبر 2025.

وعلى أساس سنوي، ارتفع معدل التضخم الأساسي إلى 12.5% في نوفمبر 2025، مقارنة بـ12.1% في أكتوبر 2025.

ويُنتظر أن ينعكس قرار خفض الفائدة على حركة الاستثمار والتمويل خلال الفترة المقبلة، في ظل متابعة مستمرة من البنك المركزي لمؤشرات الأسعار والنمو الاقتصادي.