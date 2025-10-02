siteName
رئيس التحرير
ياسر بركات
رئيس التحرير
ياسر بركات
ads
ads
ads

عرب وعالم

المرصد السوري: نجاة بشار الأسد من محاولة اغتيال بالسم داخل روسيا

تسمم بشار الأسد
تسمم بشار الأسد

كشف المرصد السوري لحقوق الإنسان عن تعرض الرئيس السوري السابق بشار الأسد لمحاولة اغتيال عبر التسميم أثناء وجوده في روسيا ،وفيما يلى يعرض موقع الموجز التفاصيل.

لا يفوتك

نتنياهو يكشف عن تقدم في محادثات السلام مع سوريا بعد تصريحات الشرع

تقارير عبرية تكشف مفاوضات سرية بين سوريا وإسرائيل حول مزارع شبعا مقابل الجولان

وذكر المرصد، عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس»، أن العملية جاءت بهدف إحراج موسكو وإظهارها وكأنها مسؤولة عن تصفية الأسد، مشيراً إلى أنه تم نقله إلى أحد المستشفيات بضواحي العاصمة الروسية موسكو حيث خضع للعلاج قبل أن يغادره صباح أول أمس، وحالته الصحية الآن مستقرة.

وبحسب مصدر تابع للمرصد، فقد اقتصر السماح بزيارة الأسد خلال فترة علاجه على شقيقه ماهر الأسد، إلى جانب الأمين العام السابق لشؤون الرئاسة منصور عزام.

 

اقرأ أيضًا: 

حريق سيارة للخدمة السرية أمام البيت الأبيض مع وصول نتنياهو لواشنطن
 

السيسي.. رمانة ميزان الشرق الأوسط وصوت الاستقرار في زمن الأزمات

 

 

لا يفوتك

واشنطن تعزز وجودها العسكري بالشرق الأوسط بتعزيزات جوية وبحرية وسط توتر إسرائيل إيران

علاء مبارك ينعش ذاكرة المصريين بمقولة والده عن أمريكا

إسرائيل تعلن بناء جدار خرساني على الحدود مع سوريا لتعزيز الحماية الأمنية
تم نسخ الرابط