المرصد السوري: نجاة بشار الأسد من محاولة اغتيال بالسم داخل روسيا

كشف المرصد السوري لحقوق الإنسان عن تعرض الرئيس السوري السابق بشار الأسد لمحاولة اغتيال عبر التسميم أثناء وجوده في روسيا ،وفيما يلى يعرض موقع الموجز التفاصيل.

وذكر المرصد، عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس»، أن العملية جاءت بهدف إحراج موسكو وإظهارها وكأنها مسؤولة عن تصفية الأسد، مشيراً إلى أنه تم نقله إلى أحد المستشفيات بضواحي العاصمة الروسية موسكو حيث خضع للعلاج قبل أن يغادره صباح أول أمس، وحالته الصحية الآن مستقرة.

وبحسب مصدر تابع للمرصد، فقد اقتصر السماح بزيارة الأسد خلال فترة علاجه على شقيقه ماهر الأسد، إلى جانب الأمين العام السابق لشؤون الرئاسة منصور عزام.

