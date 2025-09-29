حريق سيارة للخدمة السرية أمام البيت الأبيض مع وصول نتنياهو لواشنطن

شهد محيط البيت الأبيض، مساء الاثنين، اندلاع حريق في سيارة تابعة لجهاز الخدمة السرية الأمريكية، بالتزامن مع وصول رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

الحادث وقع قبل انعقاد اجتماع مرتقب بين نتنياهو والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لمناقشة خطة إنهاء الحرب على قطاع غزة ، وفيما يلى يعرض موقع الموجز التفاصيل.

تفاصيل الحادث وغياب الإصابات

وأكدت مراسلة البيت الأبيض أماندا هيد، واصفة نفسها شاهدة عيان، أن الحريق نشب في مقعد السيارة الخلفي لسيارة الدفع الرباعي. ولم تُسجل أي إصابات بين أفراد الخدمة السرية أو المارة، حسب تقارير وسائل الإعلام الأمريكية.

ترامب ونتنياهو: نحو صفقة لإنهاء النزاع

فيما استقبل ترامب نتنياهو، صرح الرئيس الأمريكي بثقة قائلاً: "نحن واثقون للغاية من أننا سنصل إلى صفقة بشأن غزة"، في وقت تتواصل فيه العمليات العسكرية الإسرائيلية داخل قطاع غزة وسط قصف جوي ومدفعي مكثف، ضمن الخطة الإسرائيلية لإعادة السيطرة على شمال القطاع.



الأبعاد الأمنية والسياسية للحادث

الحريق أعاد إلى الأذهان أهمية الإجراءات الأمنية حول البيت الأبيض، خاصة مع وصول قادة عالميين. ويأتي هذا الحادث في ظل جهود دبلوماسية مكثفة لإنهاء النزاع في غزة، ما يضع الضغوط على الطرفين لتحقيق تسوية سريعة.

