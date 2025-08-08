الإمارات تدين قرار إسرائيل احتلال غزة وتحذر من كارثة إنسانية

إدانة شديدة وتحذير من تداعيات خطيرة في حرب غزة

أعربت دولة الإمارات العربية المتحدة عن إدانتها واستنكارها الشديد لقرار الحكومة الإسرائيلية احتلال قطاع غزة، محذرة من العواقب الكارثية لهذا القرار على الأوضاع الإنسانية في القطاع، وأكدت وزارة الخارجية الإماراتية أن الخطوة الإسرائيلية قد تؤدي إلى سقوط المزيد من الضحايا الأبرياء، وتفاقم الأزمة الإنسانية التي يعانيها السكان منذ سنوات، ويستعرض الموجز التفاصيل

دعوة المجتمع الدولي للتدخل العاجل

في بيان رسمي، طالبت الإمارات المجتمع الدولي، بما في ذلك الأمم المتحدة ومجلس الأمن، بالتحرك الفوري لـوقف الممارسات الإسرائيلية التي وصفتها بغير الشرعية، مؤكدة أنها تتعارض مع مبادئ القانون الدولي، وشددت على أن حماية الحقوق الفلسطينية لم تعد مجرد خيار سياسي، بل هي التزام أخلاقي وإنساني وقانوني، يستوجب تحركًا عالميًا سريعًا.

رفض المساس بحقوق الفلسطينيين

أكدت الوزارة رفض دولة الإمارات القاطع لأي محاولة للمساس بالحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني أو تهجيره قسرًا، ودعت إلى اتخاذ خطوات عاجلة لتجنب تفاقم الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ومنع انزلاق المنطقة إلى موجات جديدة من العنف والفوضى. كما شددت على ضرورة توفير الحماية الفورية للمدنيين في غزة.

موقف إماراتي ثابت تجاه القضية الفلسطينية

أعادت الإمارات التأكيد على موقفها التاريخي الثابت في دعم حقوق الشعب الفلسطيني، وعلى أهمية التوصل إلى حل سياسي جاد يفضي إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، كما أكدت أن تحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط لن يكون ممكنًا إلا من خلال تطبيق حل الدولتين.

تحركات دولية مرتقبة

يأتي الموقف الإماراتي في ظل تحركات عربية ودولية متسارعة لمواجهة القرار الإسرائيلي، وسط تحذيرات من منظمات حقوقية وإنسانية من أن أي عملية احتلال شاملة لقطاع غزة ستؤدي إلى انهيار الوضع الإنساني بالكامل، وزيادة أعداد النازحين والضحايا، الأمر الذي قد يفتح الباب أمام أزمة إقليمية أوسع.

