أبو الغيط: بيان وقف الحرب في غزة خطوة أولى.. والمطلوب تحويل الأقوال إلى أفعال

في تصريح جديد يعكس موقفًا عربيًا واضحًا تجاه ما يحدث في قطاع غزة، دعا أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، إلى ضرورة ترجمة البيانات الدولية الصادرة مؤخرًا حول وقف إطلاق النار إلى خطوات ملموسة على الأرض، مؤكدًا أن "البيانات وحدها لا توقف الحروب، بل تحتاج إلى إرادة دولية حقيقية وتنفيذ عملي".

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تحذير من استمرار المعاناة الإنسانية

وخلال مؤتمر صحفي عقده في القاهرة، عبّر أبو الغيط عن قلقه العميق إزاء استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، مشيرًا إلى أن "استمرار العدوان يحوّل القطاع إلى منطقة منكوبة بالكامل، ويزيد من أعداد الشهداء والجرحى بشكل يومي، دون أي أفق سياسي واضح لإنهاء النزاع".

وأضاف أن الجهود السياسية يجب أن تركز على إنهاء الاحتلال، وليس فقط تهدئة مؤقتة تعود بعدها المواجهات إلى نقطة الصفر.

الكارثة الإنسانية تتفاقم في غزة

وأكد أبو الغيط أن حجم الدمار الذي لحق بالبنية التحتية في القطاع يفوق التقديرات، مشيرًا إلى أن المستشفيات مهددة بالتوقف عن العمل بسبب انقطاع الكهرباء ونفاد الوقود، فيما تعاني مئات العائلات من النزوح والافتقار إلى أبسط مقومات الحياة، وشدد على أن "الصمت الدولي شريك في هذه الكارثة"، مطالبًا بضغط حقيقي لوقف العدوان فورًا.

ترحيب حذر بالبيان الدولي

وعلّق أبو الغيط على البيان الصادر عن مجموعة من الدول الكبرى، والذي يدعو إلى وقف إطلاق النار الفوري وفتح ممرات إنسانية دائمة، قائلًا: "نرحب بأي موقف يساند حق الفلسطينيين في الحياة والكرامة، لكن يبقى التحدي الحقيقي في الالتزام والتنفيذ، لا في إصدار التصريحات".

وأشار إلى أن المجتمع الدولي مطالب باتخاذ إجراءات رادعة لوقف انتهاكات الاحتلال ومحاسبة المسؤولين عنها وفقًا للقانون الدولي الإنساني.

الجامعة العربية تتحرك دبلوماسيًا

وأوضح الأمين العام أن الجامعة العربية تجري اتصالات مكثفة مع أطراف دولية وإقليمية من أجل التوصل إلى تهدئة مستدامة، وتوفير الحماية الدولية للمدنيين في غزة، ورفع الحصار المفروض منذ سنوات.

كما دعا أبو الغيط إلى عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي تحت البند السابع، مؤكدًا أن ما يجري في غزة ليس فقط أزمة إنسانية بل جريمة حرب موثّقة يجب أن تُحاسب عليها سلطات الاحتلال.

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