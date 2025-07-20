إصابة نتنياهو بالتهاب في الأمعاء.. وعائلات الأسرى تطالبه بصفقة شاملة

مكتب نتنياهو يعلن إصابته ويلزم الراحة

أعلن مكتب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، صباح اليوم الأحد 20 يوليو 2025، عن إصابة نتنياهو بالتهاب في الأمعاء. وأوضح البيان الرسمي أن حالته الصحية مستقرة، لكنه سيلازم منزله لمدة ثلاثة أيام بناءً على نصيحة الأطباء، ويرصد الموجز التفاصيل.

عائلات الأسرى تطلق نداء لإنهاء الحرب وإبرام صفقة

في سياق متصل، جددت عائلات الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة، مطالبتها لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بضرورة وقف الحرب على غزة فورًا، ومنح فريق التفاوض صلاحيات كاملة لإبرام صفقة تبادل شاملة تضمن عودة جميع الأسرى.

اتهامات لنتنياهو بتعطيل المفاوضات

وجّهت العائلات في بيان عاجل اتهامات مباشرة لنتنياهو بالمسؤولية عن استمرار الحرب وتعثر مسار التفاوض، مشيرة إلى أنه «يواصل التسبب في انهيار المفاوضات ويتبنى أسلوب الانتقائية في التعامل مع الرهائن»، وطالبت القيادة السياسية الإسرائيلية بإبداء جدية وإنهاء سياسة المماطلة لإنقاذ أبنائهم.

الحرب تهدد فرص استعادة الأسرى

وأكد البيان أن «وقف الحرب هو الطريق الوحيد لإعادة الأسرى إلى ديارهم»، لافتًا إلى أن الرئيس الأمريكي الأسبق دونالد ترامب يدرك هذه الحقيقة، في حين يواصل نتنياهو تجاهلها.

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