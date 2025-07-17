نتنياهو: الجولان إلى جبل الدروز «منزوعة السلاح»..والحكومة السورية تسلم السويداء للفصائل المحلية

في تطورات جديدة على الساحة السورية، أعلن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس 17 يوليو 2025، أن المنطقة الممتدة من هضبة الجولان وصولًا إلى جبل الدروز «ستبقى منزوعة السلاح»، مؤكدًا أن هذا النهج جزء من سياسة إسرائيلية «واضحة وحازمة» تجاه سوريا، ويرصد الموجز التفاصيل

نتنياهو: نحقق السلام بالقوة.. وانسحاب الجيش السوري نتيجة لضغط عملياتنا

وأضاف نتنياهو في تصريحات صحفية أن إسرائيل «تحقق السلام عبر القوة في 7 جبهات»، مدعيًا أن اتفاق وقف إطلاق النار في السويداء جاء «نتيجة للعملية الإسرائيلية القوية وليس عبر التفاهمات أو الطلبات»، وأكد أن العمليات العسكرية الإسرائيلية المكثفة أجبرت القوات السورية على التراجع إلى العاصمة دمشق، معتبرًا ذلك إنجازًا استراتيجيًا.

انسحاب كامل للقوات الحكومية السورية من السويداء

وفي وقت سابق اليوم، أفادت وسائل إعلام سورية ودولية بانسحاب كامل للقوات الحكومية السورية من مدينة السويداء ذات الأغلبية الدرزية في الجنوب، وذلك بعد مواجهات دامية استمرت أيامًا مع مقاتلين دروز وفصائل بدوية محلية، أسفرت عن مقتل أكثر من 350 شخصًا، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وذكرت تقارير أن قوات الشيخ الدرزي حكمت الهجري فرضت حظر تجوال في المدينة عقب الانسحاب السوري، في حين تولت الفصائل المحلية مسؤولية الأمن الداخلي.

الرئيس السوري المؤقت: حماية الدروز أولوية

في خطاب متلفز، أعلن الرئيس السوري المؤقت أحمد الشرع رسميًا عن تسليم مسؤولية إدارة الأمن في السويداء إلى وجهاء الطائفة الدرزية والفصائل المحلية، وأكد الشرع أن هذه الخطوة جاءت «استنادًا إلى المصلحة الوطنية العليا»، مشددًا على أن الحكومة السورية «لن تسمح بحدوث أي انتهاكات بحق المواطنين الدروز»، متعهدًا بمحاسبة جميع المتورطين في الاعتداءات التي طالت أبناء الطائفة.

تصاعد التوترات ومخاوف من استمرار الاشتباكات

يأتي هذا التطور وسط تصاعد التوترات في الجنوب السوري ومخاوف من استمرار الاشتباكات بين الأطراف المحلية، مع استمرار إسرائيل في الضغط العسكري من جهة، ومعارضة بعض شيوخ الدروز للاتفاق الأخير كما نقلت تقارير إعلامية.

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