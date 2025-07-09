ترامب لنتنياهو: الحـ.ـرب في غـ.ـزة لم تعد مقبولة دوليًا ويجب إنهاء المأساة

كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وجّه رسالة مباشرة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أكد خلالها على ضرورة إيجاد حل للوضع الإنساني المأساوي في قطاع غزة، الذي يتفاقم منذ بدء العمليات العسكرية الإسرائيلية أواخر العام الماضي.

ويعرض لكم الموجز التفاصيل .

رسالة مفاجئة من ترامب لنتنياهو

وبحسب ما أوردته صحيفة "يديعوت أحرونوت" وعدة وسائل إعلام عبرية، فإن ترامب شدد في اتصاله مع نتنياهو على أن استمرار الحرب في غزة لم يعد مقبولًا دوليًا، مؤكدًا أن الولايات المتحدة – حتى في ظل تغير الإدارة – لن تكون قادرة على توفير الغطاء السياسي إلى ما لا نهاية، في ظل تنامي الضغوط الدولية وموجات الغضب الشعبي في عواصم العالم.

الدعوة لتسوية سياسية ووقف دائم لإطلاق النار

وأشارت المصادر إلى أن ترامب دعا نتنياهو إلى دراسة مبادرات التسوية المطروحة على الطاولة، بما في ذلك هدنة طويلة الأمد، أو اتفاق يقود إلى وقف دائم لإطلاق النار، مطالبًا بإدخال المساعدات الإنسانية دون عوائق، والسماح للمجتمع الدولي بالمشاركة في جهود إعادة الإعمار.

تصريحات تعكس تحولًا في الموقف الجمهوري؟

ويرى محللون أن تصريحات ترامب الأخيرة تمثل تحولًا لافتًا في موقفه، مقارنةً بدعمه المطلق السابق للحكومة الإسرائيلية خلال ولايته، مما يشير إلى رغبة محتملة في إعادة التموضع السياسي داخليًا، خصوصًا في ظل اقتراب الانتخابات الأمريكية 2024، ومحاولة كسب أصوات القاعدة الشبابية والديمقراطية المناهضة للحرب.

تحذير مبطن ورسائل انتخابية

ويرى مراقبون أن حديث ترامب مع نتنياهو لم يكن فقط بدافع إنساني أو دبلوماسي، بل يحمل في طياته رسائل انتخابية مبطنة، خاصة أن ترامب يسعى لاستعادة شعبيته لدى شريحة من الناخبين الأمريكيين الذين أبدوا تعاطفًا واضحًا مع القضية الفلسطينية، ورفضًا لتصاعد العنف في غزة، كما أن تصريحاته قد تعكس استراتيجية جديدة لإبراز قدرته على التأثير في الملفات الدولية حتى خارج السلطة، في ظل المنافسة المحتدمة مع الرئيس الحالي جو بايدن على الساحة السياسية الأمريكية.

اقرأ أيضا : شح الغذاء والوقود يهدد حياة أطفال غزة.. والصحة العالمية تحذر من كارثة

بوتين لـ ترامب: روسيا متمسكة بأهدافها في أوكرانيا وتفضل الحلول الدبلوماسية





