شح الغذاء والوقود يهدد حياة أطفال غزة.. والصحة العالمية تحذر من كارثة

تحذير أممي من انهيار القطاع الصحي في غزة.. أطلق مدير منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم، تحذيرًا شديد اللهجة بشأن الوضع الإنساني في قطاع غزة، مؤكدًا أن نقص الغذاء والوقود والأدوية يواصل حصد أرواح الأطفال ويهدد حياة السكان جميعًا، وأوضح أن المرافق الصحية أصبحت على وشك الانهيار التام، داعيًا إلى تحرك دولي عاجل لتأمين ممرات إنسانية ودخول الإمدادات الأساسية إلى القطاع المحاصر، ويرصد الموجز التفاصيل.

أوضاع مأساوية للنساء الحوامل والمرضعات

وفي سياق متصل، كشف مكتب الأمم المتحدة للسكان عن معاناة نحو 50 ألف امرأة حامل ومرضعة في غزة من انعدام الطعام لعدة أيام متواصلة، وأشار المكتب إلى أن الأطفال الجدد يولدون في ظروف صحية متدهورة، حيث يولد الكثير منهم قبل أوانهم، ما يعرض حياتهم لمخاطر الوفاة المبكرة أو الإصابة بمضاعفات صحية مستدامة.

العطش يهدد حياة الفلسطينيين وسط انهيار منظومة المياه

بدورها، حذرت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) من أزمة عطش خانقة تهدد سكان غزة بالموت، في ظل انهيار البنية التحتية للمياه بسبب القصف الإسرائيلي المتواصل ومنع إدخال الوقود منذ أكثر من 100 يوم، وأكدت الوكالة الأممية أن 60% من مرافق إنتاج المياه باتت خارج الخدمة، ما يضع غزة على حافة «جفاف من صنع الإنسان»، على حد وصفها.

القصف المستمر يزيد الوضع سوءًا

وأشارت «الأونروا» إلى أن قدرتها على توفير المياه للسكان تقلصت إلى النصف مقارنة بفترة الهدنة، بفعل استمرار القصف الإسرائيلي، وأوامر النزوح القسري، وصعوبة الوصول إلى الآبار وخزانات المياه الواقعة في مناطق خطرة أو المدمرة جزئيًا، وأوضحت أن الكثير من آبار المياه نفد منها الوقود، بينما تتعرض الأنابيب للكسر والهدر، فيما تعجز الصهاريج عن الوصول إلى المناطق المتضررة في كثير من الأحيان.

دعوات لوقف فوري لإطلاق النار

طالبت الأونروا والمنظمات الدولية بوقف فوري لإطلاق النار لوقف تدهور الأوضاع الإنسانية الكارثية، وإتاحة المجال لتقديم الإغاثة للسكان المحاصرين، الذين يعانون من نقص كل مقومات الحياة الأساسية.

الوضع في غزة يتفاقم

تعكس هذه التقارير الأممية صورة مأساوية للوضع الإنساني في قطاع غزة، الذي يواجه منذ شهور تصعيدًا عسكريًا وحصارًا خانقًا، وبينما تتفاقم معاناة الفلسطينيين، تجدد المنظمات الدولية مناشداتها للمجتمع الدولي لاتخاذ خطوات عاجلة لحماية المدنيين وضمان وصول الغذاء والماء والدواء إلى كل المحتاجين.

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