الرئيس التركي أردوغان يؤكد دعم بلاده لطهران في مواجهة الهجمات الإسرائيلية

أردوغان: من حق إيران الدفاع عن نفسها ضد أي عدوان.. أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن لإيران "حقًا مشروعًا" في الدفاع عن نفسها في وجه العدوان الذي تتعرض له، لا سيما في ظل استمرار المفاوضات النووية،

وأشار إلى أن الاعتداءات جاءت في وقت حساس يشهد جهودًا دبلوماسية، مما يزيد من خطورة الموقف، ويرصد الموجز تفاصيل اكثر.

تركيا تسعى لوقف العدوان الإسرائيلي على عدة جبهات

وشدد أردوغان على أن أنقرة تبذل قصارى جهدها لوقف العدوان الإسرائيلي في كل من غزة وسوريا ولبنان واليمن وحتى إيران، مضيفًا: "سنبقى نعمل بصبر لتحقيق هذا الهدف".

وأوضح أردوغان أن تركيا اتخذت كل التدابير اللازمة لحماية أمنها الوطني من تداعيات الصراع الإقليمي، خصوصًا في ظل التصعيد بين إسرائيل وإيران.

دعوة للتأمل في مصير المنطقة

وحث الرئيس التركي أردوغان دول المنطقة، بما فيها إيران، على استخلاص العبر من الأحداث الجارية، ودراسة سبل مواجهة السياسات الإسرائيلية العدوانية التي تهدد استقرار الشرق الأوسط.

الخارجية الإيرانية: نواجه عدوانًا غير قانوني

وفي سياق متصل، صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، أن إيران تتعرض لهجوم غير قانوني من قبل إسرائيل، وقال: "ندافع عن أنفسنا ضد هذا العدوان الصارخ".

قصف للمناطق المدنية والمنشآت النووية

وأكد بقائي أن القصف الإسرائيلي طال مناطق سكنية ومستشفيات، وأسفر عن سقوط مئات الضحايا، إضافة إلى استهداف منشآت نووية إيرانية.

وأشار أردوغان إلى أن طهران تنسق مع المجتمع الدولي ووجهت نداءً إلى مجلس الأمن لتحمل مسؤولياته في حماية الأمن والاستقرار الإقليمي.

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