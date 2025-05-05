إسرائيل تنسق مع تركيا عسكرياً في إطلر تعزيز تواجد قواتها بسوريا

كشفت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية، أن الجيش الإسرائيلي قد ضاعف من وجوده في مرتفعات الجولان والمنطقة العازلة مع سوريا، لاسيما مع إجرائه لمحادثات مع أنقرة بهدف تنسيق النشاط العسكري في سوريا المزيد من التفاصيل تسردها الموجز في التقرير التالي .



يديعوت أحرونوت : إسرائيل أجرت محادثات مع ممثلين عن تركيا

ووفق الصحيفة: "أجرت إسرائيل محادثات مع ممثلين من تركيا لتنسيق النشاط العسكري في سوريا".



ويعتقد الجيش الإسرائيلي، أن تركيا مهتمة بتكوين جيش دائم للشرع ، خاصة بعد تدمير العديد من مخزونات الأسلحة الكبيرة للنظام السوري السابق، من قبل القوات الإسرائيلية. ومع ذلك، لا تزال أنقرة مترددة بشأن التكلفة المالية.

مسؤول إسرائيلي :الشرع يكافح لتوحيد السلطة

ونقلت الصحيفة عن ضابط إسرائيلي كبير قوله: نظام الشرع ، لا يزال يكافح لتوحيد السلطة.

إنه لا يسيطر على مناطق واسعة، بما في ذلك الساحل الذي تهيمن عليه الطائفة العلوية، والمناطق التي تسيطر عليها تركيا والأكراد في الشمال، والمناطق البدوية في الجنوب الشرقي.

ومن غير المحتمل أن تكون هذه المنطقة الحدودية مع إسرائيل هي أولوية بالنسبة لهم في الوقت الحالي."



كما يواصل الجيش الإسرائيلي تنفيذ مشروع هندسي ضخم لتعزيز الحدود، حتى الآن، تم الانتهاء من حوالي 20 بالمئة من منطقة العزل الممتدة على 90 كيلومترا مع سوريا، بما في ذلك خنادق عميقة وسدود دفاعية.



وقال الضابط في الجيش الإسرائيلي للصحيفة: "تكتيكاتنا هنا مشابهة لتلك في الضفة الغربية — نقاط تفتيش مفاجئة، ودوريات". وأضاف: "لكن إذا حصلنا على تحذير أو معلومات استخباراتية حول فاعل عدائي، نضرب على الفور ودون تردد".

إسرائيل إتهمت تركيا قبل أيام برعاية عناصر إرهابية في سوريا

وكانت قناة "آي 24 نيوز" الإسرائيلية قد نقلت عن مصادر زعمها بإن تركيا تسمح لفصائل فلسطينية، من بينها حركتا حماس والجهاد، بإجراء تدريبات عسكرية داخل الأراضي السورية، بطلب من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

ولفتت المصادر إلى أنه قد تم أيضا إشراك حركة الجهاد في التدريبات، رغم التوترات السابقة بينها وبين النظام السوري بسبب إرتباطها بالنظام الإيراني.

وأشارت المصادر إلى أن "إسرائيل تتابع هذا التطور عن كثب، وتنظر بخطورة إلى الحضور المتنامي لحركتي حماس والجهاد على الأراضي السورية".

كما شددت على أن تركيا لا تقوم حاليا بنقل أسلحة إلى هذه الفصائل داخل سوريا، إلا أن تل أبيب تعتبر أن أي خطوة من هذا النوع ستكون بمثابة "خط أحمر" وستدفع إسرائيل إلى إتخاذ إجراءات.

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