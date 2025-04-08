أبرز تصريحات وزير الخارجية الإسرائيلي حول مستقبل العلاقات مع لبنان وسوريا

أكد وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، إن سقوط حكم الرئيس السوري بشار الأسد جاء نتيجة مباشرة لما وصفه بالحرب التي خاضتها إسرائيل ضد حزب الله وإيران في سوريا، المزيد من التفاصيل تسردها الموجز في التقرير التالي.



ساعر : طهران حاولت على مدى سنوات تحويل سوريا

و أشار إلى أن طهران حاولت على مدى سنوات تحويل سوريا إلى قاعدة انطلاق لعمليات ضد إسرائيل.

جاء ذلك خلال تصريحات أدلى بها لقناة سكاي نيوز عربية

و أضاف : "عملنا بكثافة وهاجمنا بكثافة الإيرانيين داخل سوريا، وأنظمة الأسلحة التي حاولوا من خلالها أن يجعلوا من سوريا قاعدة أخرى لنشاطهم ضد إسرائيل، وقد عارضنا ذلك بشدة".

وتابع ساعر: "أطيح بالأسد نتيجة حربنا ضد حزب الله وإيران، لقد تم إضعافهما، كانا القوتين اللتين ألقيتا الأسد في الحكم منذ بداية الحرب الأهلية في سوريا، وعندما تم إضعافهما، سقط الأسد".

وأكد ساعر أن إسرائيل لا تعارض نتائج ذلك الصراع، بل ترى فيها تطورا إيجابيا، مضيفا: "لذلك، بالطبع، لا توجد لدينا أي مشكلة في ذلك. كنا سعداء برؤية إيران تُضعف في تلك الجبهة".

وتساءل ساعر: "هل ستتبنى سوريا الآن استراتيجية مستقلة، أم ستعتمد مجددا على قوة خارجية، لن تجلب لها مزيدا من الاستقرار؟ هذا هو السؤال، هذا هو السؤال الحقيقي لكن السوريين هم من سيقررون".

ساعر : نريد السلام مع لبنان ولكن

وحول مستقبل العلاقات مع لبنان أوضح ساعر: إن إسرائيل تريد السلام مع لبنان، لكن حزب الله هو العائق أمام تحقيق ذلك.



لافتاً إلى أن : "ليس لديها صراع حقيقي مع دولة لبنان وإنما المشكلة تكمن في حزب الله الذي يمثل إيران واستولى على لبنان.

وتابع "لبنان استمر تحت الاحتلال الإيراني لعقود، وعندما نصل إلى اللحظة التي يكون فيها الجيش اللبناني والحكومة اللبنانية أقوى من حزب الله أعتقد ستكون لدينا آفاق جديدة".

و أضاف "قد يكون من المبكر لهم لبنان اليوم الحديث عن السلام، لكننا نريد السلام حقا وأعتقد أنه سيكون ممكنا في المستقبل".



وشدد على أن ذلك يمكن تحقيقه "لكن الشرط الأساسي هو أن تتوقف إيران عن احتلال لبنان من خلال حزب الله، هذا هو العائق أمام السلام هناك".

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