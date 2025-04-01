كوابيس إسرائيلية بين تواجد مستمر في سوريا ولبنان ومخاوف من قواعد تركية

حذر مصدر أمني إسرائيلي من أن إقامة قاعدة جوية تركية في سوريا هو بمثابة "تهديداً محتملاً" من شأنه أن يؤثر على حرية العمليات العسكرية الإسرائيلية في المنطقة، بحسب صحيفة "جيروزاليم بوست، المزيد من التفاصيل تسردها الموجز في التقرير التالي.

عملية تهديد: إسرائيل إستهدفت قاعدة عسكرية سورية لمنع إقامة قواعد تركيا بسوريا

ولفت المصدر إلى أن إسرائيل قد إستهدفت في نهاية مارس قاعدة "T4" العسكرية السورية، حيث إعتبرت تل أبيب تلك الخطوة بمثابة رسالة واضحة بأنها لن تتسامح مع أي تهديدات تؤثر على حرية عملياتها الجوية في المنطقة.



و أوضح المصدر الأمني الإسرائيلي إن "هذه العملية كانت تهدف إلى إرسال رسالة مفادها بأننا لن نسمح بالمساس بحرية عملياتنا في سوريا".



وتقع قاعدة "T4" في عمق الأراضي السورية، وكانت قد تعرضت لعدة ضربات عسكرية سابقة.

وبعد الهجوم الأخير، تم تدمير عدد من الأسلحة والقدرات الاستراتيجية في القاعدة، مضيفاً أن تلك العملية تأتي في إطار الأصرار الإسرائيلي على مواجهة أي تهديدات قد تستهدف أمنها في المنطقة.

إجتماعات مكثفة وسط مخاوف من تهديدات تركية محتملة وبقاء مقنع



هذا وقد شهدت الأسابيع الأخيرة الماضية ،إنعقاد عدد من الإجتماعات بين القيادات

لمناقشة القلق بشأن تعميق التدخل التركي في سوريا نفسها، بما في ذلك إمكانية قيام الحكومة التركية بإقامة قواعد عسكرية هناك.

وهو مايعكس حجم المخاوف الإسرائيلية من أن تسمح الحكومة السورية لتركيا بإقامة قواعد عسكرية داخل البلاد،وسط تزايد وتيرة التعاون مع الحكومة التركية.

من جهتها فقد كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" في تقرير لها أن إسرائيل بنت شبكة متنامية من المواقع والتحصينات في سوريا ولبنان، مما زاد المخاوف بشأن استمرار وجودها في أجزاء من البلدين.

ولفتت الصحيفة إلى أن إسرائيل تزعم أنها تريد منع أي هجوم مفاجئ آخر عبر حدودها مثل الهجوم الذي قادته حماس في أكتوبر 2023 والذي أشعل فتيل الحرب في غزة.

ولكن وفقاً لتحليل بصري أجرته "نيويورك تايمز". هناك دلائل على أن إسرائيل تبدو مستعدة للبقاء إلى أجل غير مسمى، فقد أقام الجيش الإسرائيلي أبراج مراقبة ووحدات سكنية جاهزة وطرقا وبنية تحتية للاتصالات، وفقًا لسكان محليين والأمم المتحدة.

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