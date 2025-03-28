جوزيف عون يرد على كاتس: حزب الله لم يهاجم إسرائيل

قال وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، الجمعة، إنه "إذا لم يكن هناك سلام في كريات شمونة وتجمعات الجليل، فلن يكون هناك سلام في بيروت" المزيد من التفاصيل تسردها الموجز في التقرير التالي.



جوزيف عون ينفي التهم عن حزب الله

وأضاف كاتس: "في مقابل كل محاولة للمس بمجتمعات الجليل، ستهتز أسطح المنازل في الضاحية في بيروت".

وتابع: "أوجه رسالة واضحة للحكومة اللبنانية، إذا لم تطبقوا اتفاق وقف إطلاق النار فإننا سنفعل ذلك، لقد وعدنا سكان الجليل بالسلام والأمن، وهكذا سوف يكون".

من جهته فقد أكد الرئيس اللبناني جوزاف عون الجمعة إن تحقيقات الجيش تشير إلى أن "حزب الله ليس مسؤولا" عن الهجمات الصاروخية الأخيرة نحو إسرائيل التي نفذت ضربات جديدة في لبنان ردا على ذلك.

وتأتي تصريحات الرئيس اللبناني من باريس على هامش زيارة رسمية لدولة فرنسا. واستهدفت غارة إسرائيلية الضاحية الجنوبية لبيروت الجمعة.

وأشار عون إلى أن تحقيقات الجيش تشير إلى أن "حزب الله ليس مسؤولا" عن إطلاق الصواريخ مؤخرا نحو إسرائيل التي نفذت ضربات جديدة في لبنان ردا على ذلك.



الجيش اللبناني : إسرائيل مستمرة في إنتهاكاتها

أعلن الجيش اللبناني، الجمعة، إنه تمكن من تحديد موقع انطلاق الصواريخ في منطقة قعقعية الجسر جنوبي لبنان، مشيرا إلى أنه يباشر التحقيق لتحديد هوية مطلقيها.

وأضاف: "الغارات الإسرائيلية انتهاك سافر ومتكرر لسيادة لبنان وأمن مواطنيه وتحدٍّ للقوانين الدولية وخرق فاضح لاتفاق وقف إطلاق النار".

وأكمل: "إسرائيل تصعّد اعتداءاتها على لبنان متذرعة بإطلاق صاروخين من الأراضي اللبنانية".

هذا وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن أنه هاجم موقعا لتخزين الطائرات المسيرة تابعا لحزب الله في الضاحية الجنوبية ببيروت.

وقال الجيش في بيان: "قصفنا موقعًا للبنية التحتية الإرهابية يُستخدم لتخزين الطائرات المسيرة من قِبل الوحدة الجوية (127) التابعة لحزب الله في منطقة الضاحية الجنوبية".

وأضاف: "سنواصل إزالة أي تهديد ضد إسرائيل، والدولة اللبنانية تتحمل مسؤولية الحفاظ على اتفاق وقف إطلاق النار".



حزب الله ملتزمون بإتفاق وقف إطلاق النار

هذا وقد أكد مصدر مسؤول في "حزب الله" على التزام الحزب باتفاق وقف إطلاق ‏النار، نافيًا أي صلة بالصواريخ التي أُطلقت من جنوب لبنان، ‏الجمعة، بـ«اتجاه شمال فلسطين المحتلة».

وأشار المصدر إلى أن :هذه الحوادث تأتي في سياق افتعال ذرائع مشبوهة ‏لاستمرار العدوان الإسرائيلي على لبنان.

وفي أعقاب الهجوم، ألغى حزب الله الاحتفال بيوم القدس، والذي كان من المفترض أن يتضمن كلمة للأمين العام للمنظمة، نعيم قاسم.



ماكرون يهاجم إسرائيل ويتهمها بالخيانة

من جهته فقد هاجم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي يستضيف حالياً نظيره اللبناني إسرائيل بشدة، قائلا إن «هجمات اليوم خيانة، وغير مقبولة وتصب في مصلحة حزب الله».



وأضاف ماكرون «الوضع الحالي غير مقبول، سأتصل بالرئيس الأمريكي ترامب وأناقش معه الهجمات في لبنان»، مشيرا إلى أنه سيتحدث أيضا مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو خلال الـ48 ساعة المقبلة.

نواف سلام يتابع عن كثب تفاصيل ماحدث في الجنوب

وكان رئيس الحكومة اللبنانية، نواف سلام قد حذر ، الجمعة، من تجدد العمليات العسكرية على الحدود الجنوبية اللبنانية .

وطلب من قائد الجيش العماد رودولف هيكل، العمل على معرفة حقيقة الوضع في الجنوب والتحرك السريع لإجراء التحقيقات اللازمة لكشف الجهات التي تقف وراء العملية عن إطلاق الصواريخ، والتي وصفها سلام بغير المسؤولة والتي تهدد أمن لبنان واستقراره.

من جهتها دعت الأمم المتحدة جميع الأطراف إلى ضبط النفس بعد تصاعد أعمال العنف بين لبنان وإسرائيل.

هذا وتشهد منطقة الضاحية الجنوبية لبيروت حركة نزوح واسعة بعد تحذيرات الجيش الإسرائيلي التي هدد فيها باستهداف أحد مباني المنطقة.

يذكر أن المبنى المهدد تحيط به عدد من المدارس والمباني السكنية التي يحاول سكانها إخلاءها، وسط زحمة سير كبيرة أدت إلى توقف السير في شوارع الضاحية.

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